Изменена мера пресечения экс-директору театра «Красный факел» Александру Кулябину

Суд изменил меру пресечения в отношении бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.08.2023 в отношении Кулябина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий, — говорится в сообщении.

Обвиняемому запрещено: использовать интернет, мобильную связь, электронную почту, получать и отправлять корреспонденцию по почте, покидать жилое помещение в определенные часы, посещать массовые мероприятия.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что Кулябин подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Как уточнили в прокуратуре, сумма ущерба составила свыше 1,8 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директору театра Красный факел Александру Кулябину продлили домашний арест.