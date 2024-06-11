Чемпионом мира по тайскому боксу стал спортсмен из Новосибирска

Новосибирский спортсмен Овсеп Асланян одержал победу на чемпионате мира по тайскому боксу.
Как сообщает министерство спорта Новосибирской области, Овсеп Асланян уже не в первый раз участвует в турнире. Ранее он трижды занимал второе место и один раз — третье на этом турнире.
В пресс-службе отметили, что новосибирские спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по муайтай. В соревнованиях в Греции приняли участие 560 спортсменов из 93 стран. Овсеп Асланян стал лучшим в весовой категории до 51 килограмма.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предложили придумать маскота для чемпионата мира по бильярдному спорту.
Источник фото: Минспорт Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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