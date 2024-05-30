Новосибирцам предложили придумать маскота для чемпионата мира по бильярдному спорту

Жители Новосибирской области могут принять участие в творческом конкурсе по созданию фирменного персонажа чемпионата мира по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида – командные соревнования». Он объявлен Федерацией бильярдного спорта совместно с региональным министерством физической культуры и спорта.
Изображение маскота будет размещаться на сувенирной продукции чемпионата мира и станет основой для ростовой куклы.
— Маскот должен ассоциироваться с бильярдным спортом, включать в себя элементы, связанные с культурой Новосибирской области, Сибири или России; быть легко узнаваемым и привлекательным для разных возрастных групп, — говорится в сообщении.
Конкурс будет проводиться в четыре этапа:
с 1 июня по 16 августа – приём заявок и конкурсных работ;
с 19 по 22 августа – отбор работ, набравших наибольшее количество голосов по оценке жюри;
с 23 августа по 29 августа – открытое интернет-голосование за лучшую работу;
с 29 по 31 августа – определение и награждение победителей.
Чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида – командные соревнования» среди мужчин и женщин пройдет в Новосибирске с 17 по 24 ноября.
Командные соревнования по пирамиде могут проводиться в четырех форматах: «Свободная пирамида (парный формат)», «Комбинированная пирамида (парный формат)», «Пирамида-троеборье (формат 3+3)», «Свободная пирамида (формат 3+3)» и «Свободная пирамида (формат 2+2)».
Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев растет интерес к «мягкому фитнесу» и тренировкам «у дома».
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru