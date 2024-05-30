Новосибирцам предложили придумать маскота для чемпионата мира по бильярдному спорту

Жители Новосибирской области могут принять участие в творческом конкурсе по созданию фирменного персонажа чемпионата мира по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида – командные соревнования». Он объявлен Федерацией бильярдного спорта совместно с региональным министерством физической культуры и спорта.

Изображение маскота будет размещаться на сувенирной продукции чемпионата мира и станет основой для ростовой куклы.

— Маскот должен ассоциироваться с бильярдным спортом, включать в себя элементы, связанные с культурой Новосибирской области, Сибири или России; быть легко узнаваемым и привлекательным для разных возрастных групп, — говорится в сообщении.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа:

с 1 июня по 16 августа – приём заявок и конкурсных работ;

с 19 по 22 августа – отбор работ, набравших наибольшее количество голосов по оценке жюри;

с 23 августа по 29 августа – открытое интернет-голосование за лучшую работу;

с 29 по 31 августа – определение и награждение победителей.

Чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида – командные соревнования» среди мужчин и женщин пройдет в Новосибирске с 17 по 24 ноября.

Командные соревнования по пирамиде могут проводиться в четырех форматах: «Свободная пирамида (парный формат)», «Комбинированная пирамида (парный формат)», «Пирамида-троеборье (формат 3+3)», «Свободная пирамида (формат 3+3)» и «Свободная пирамида (формат 2+2)».

Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев растет интерес к «мягкому фитнесу» и тренировкам «у дома».