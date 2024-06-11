Ребенок застрял в автомате с кормом для белок в Новосибирске

В Новосибирске спасатели МАСС помогли девятилетней девочке, которая застряла в автомате для кормления белок.
Инцидент произошёл на улице Золотодолинская. Ребенок хотел купить корм, чтобы накормить хвостатых, но ее кисть оказалась в плену автомата.
Спасатели сняли верхнюю панель, открутили моторчик и освободили руку ребёнка.
Оказалось, что на автомате не было защитной крышки. Поэтому спасатели связались с организаторами, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. К счастью, девочка не пострадала и вскоре вернулась к своей маме.
Ранее редакция сообщала о том, что собаку освободили из подвала в Новосибирске.
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