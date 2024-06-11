«Люблю их с детства»: ГБР задержала серийного вора персиков в Новосибирске

В Новосибирске бойцы ГБР задержали подозреваемого в краже персиков. Мужчина попался на нелепой краже в одном из супермаркетов 10 июня.

Прибывшие по тревожному сигналу сотрудники АБ «Гвардия» задержали похитителя персиков. Совершая покупки, он взвешивал на кассе самообслуживания дорогостоящие персики по цене картошки, и, таким образом, причинял магазину ущерб.

— По предварительным данным, вчерашняя кража была как минимум двадцатая на его счету за последние два месяца, а общая сумма причиненного магазину вреда приблизилась к 10 тысячам рублей. На вопрос: «почему именно персики?», мужчина, не задумываясь, ответил: «люблю их с детства!», — рассказали в агентстве безопасности.

Воришке повезло — администрация супермаркета согласилось на добровольное возмещение им убытка, и после внесения оплаты мужчина был отпущен.

Установлено, что любителю персиков 35 лет, он зарегистрирован в Челябинске и материально вполне обеспечен.

Ранее редакция сообщала о человеке-червяке, которого встретили бойцы ГБР, прибыв по вызову к магазину в Кировском районе Новосибирска. Ползая на четвереньках по цветочной клумбе, мужчина жевал сырую после дождя землю и извивался как червяк.