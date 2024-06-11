Рекламодателям

«Люблю их с детства»: ГБР задержала серийного вора персиков в Новосибирске

  • 11/06/2024, 13:12
Автор: Ольга Кирсанова
«Люблю их с детства»: серийного вора персиков поймали в Новосибирске
Гость сибирской столицы минимум 20 раз обчистил магазин.

В Новосибирске бойцы ГБР задержали подозреваемого в краже персиков. Мужчина попался на нелепой краже в одном из супермаркетов 10 июня.

Прибывшие по тревожному сигналу сотрудники АБ «Гвардия» задержали похитителя персиков. Совершая покупки, он взвешивал на кассе самообслуживания дорогостоящие персики по цене картошки, и, таким образом, причинял магазину ущерб.

— По предварительным данным, вчерашняя кража была как минимум двадцатая на его счету за последние два месяца, а общая сумма причиненного магазину вреда приблизилась к 10 тысячам рублей. На вопрос: «почему именно персики?», мужчина, не задумываясь, ответил: «люблю их с детства!», — рассказали в агентстве безопасности.

Воришке повезло — администрация супермаркета согласилось на добровольное возмещение им убытка, и после внесения оплаты мужчина был отпущен.

Установлено, что любителю персиков 35 лет, он зарегистрирован в Челябинске и материально вполне обеспечен.

Ранее редакция сообщала о человеке-червяке, которого встретили бойцы ГБР, прибыв по вызову к магазину в Кировском районе Новосибирска. Ползая на четвереньках по цветочной клумбе, мужчина жевал сырую после дождя землю и извивался как червяк.

Источник фото: freepik.com/автор 8photo

190

Рубрики : Общество Происшествия

Регионы: Челябинск Новосибирск

Теги : кража персиков ГБР АБ Гвардия


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Карпекин, президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП)

Сергей Карпекин: Аудиторов нужно приравнять по статусу и ответственности к нотариусам

Это позволит снять риски недобросовестной конкуренции и уйти от махинаций с аудитом финансовой отчетности компаний.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За спонсирование украинских националистов студента наказали в Новосибирске
11/06/24 16:25
Общество Право&Порядок
Сильные дожди ожидаются в Новосибирске
11/06/24 16:12
Общество
«Интер РАО» хочет купить завод «Элсиб» в Новосибирске
11/06/24 15:26
Бизнес
Из-за капремонта пути изменится расписание 10 электричек в Новосибирской области
11/06/24 14:59
Общество
Автобус с людьми загорелся на ходу в Новосибирске
11/06/24 14:59
Общество Происшествия
В Новосибирске капитально отремонтируют 21 объект образования
11/06/24 14:53
Власть
Накануне Дня России Андрей Травников вручил заслуженным новосибирцам награды
11/06/24 14:39
Власть
В суд направлено дело о взятке инспектору Ростехнадзора в Новосибирске
11/06/24 14:34
Право&Порядок
В двух районах и округе введены временные ограничения движения автомобилей в Новосибирске
11/06/24 14:33
Город
Почти 50 тонн контрафактного пива изъяли силовики у коммерсанта в Новосибирске
11/06/24 14:21
Происшествия
Суд изменил приговор экс-прокурору Дзержинского района Новосибирска
11/06/24 13:45
Право&Порядок
НГТУ продвигает профессию переводчика русского жестового языка
11/06/24 13:32
Образование Общество
Продажу участков застройщикам в «Клюквенном» возобновят в сентябре
11/06/24 13:13
Бизнес Власть Недвижимость
«Люблю их с детства»: ГБР задержала серийного вора персиков в Новосибирске
11/06/24 13:12
Общество Происшествия
Чемпионом мира по тайскому боксу стал спортсмен из Новосибирска
11/06/24 13:04
Спорт
Ребенок застрял в автомате с кормом для белок в Новосибирске
11/06/24 13:00
Общество
Программу празднования Дня России представили в Новосибирской области
11/06/24 12:30
Общество
12-летний хоккеист внезапно умер под Новосибирском
11/06/24 12:05
ТЦ «Мега» эвакуировали в Новосибирске
11/06/24 12:04
Происшествия
Рост возгораний машин и частных домов наблюдается в Новосибирске
11/06/24 12:03
Происшествия
Популярное
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Новости компаний
Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне Сбера на ВДНХ
11/06/24 11:33
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций
11/06/24 9:00
Цифровой путь в будущее России. Генеральный партнер проекта ПАО «Ростелеком» представляет номинацию «Цифровая Сибирь»
10/06/24 13:33
Три популярных тарифа обслуживания счёта среди сибирских предпринимателей
10/06/24 11:54
Клиенты Банка Уралсиб получили доход 10,24% по стратегии «Интер РАО. Энергия будущего» от «Инлайф страхование жизни»
10/06/24 10:37
Сбербанк анонсировал расширение «Семейной ипотеки»
8/06/24 8:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска