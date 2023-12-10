Через 30 лет сибирячка узнала, как погиб ее отец: его друг перед смертью рассказал семье страшную правду

История безызвестного исчезновения Николая Нема, который пропал 30 августа 1991 года так бы и осталась загадкой, если бы ни одни телефонный звонок. Жительница Новосибирска Алена Махова услышала в трубке знакомый голос из родного и далекого Биробиждана. Дочка товарища ее пропавшего отца рассказала, что перед смертью мужчина облегчил душу и признался, что знает, почему Николай так и не вернулся домой.

Что именно произошло 30 лет назад в глухой тайге и почему друг молчал всю свою жизнь — в материале Infopro54.

Уехал с коллегами в лес и исчез

В тот день, 30 августа, водитель грузовика Николай Нем вместе с коллегами из местного горводоканала отправился в тайгу за брусникой в район поселка Тырма. Мужики каждый год занимались полезными заготовками ягоды на зиму. Женщин обычно с собой не брали, так как вели исключительно мужские разговоры, да и опасно в диких лесах.

― В тот день семья видела папу в последний раз. Все было как обычно, ничто не предвещало беды. Через два дня вся компания вернулась. Я побежала встречать папкин грузовичок, а за рулем был другой человек. Нам сказали, что отец потерялся, ― вспоминает дочь пропавшего Алена Махова.

Полиция, спасатели, коллеги несколько месяцев вели поиски. Заказывали вертолет, проходили сотни километров пешком. Николай словно сквозь землю провалился. Его не нашли ни живым, ни мертвым.

― Следователи тогда допрашивали всех мужчин, кто ездил за ягодой, но никто не сознавался. Показания были практически одинаковые: разбрелись по лесу, собирали бруснику, а когда настала пора ехать домой, то и обнаружили, что водителя нет. Кинулись искать, но места там очень сложные, ― рассказывает Алена.

30 лет ожидания

С самого первого дня исчезновения главы семейства жена и трое детей не переставали верить в чудо.

― Мне тогда было 17 лет, а самому младшему брату только 3 годика. Мы со средней сестрой прекрасно понимали, что пришла беда. Наш брат еще не осознавал и думал, что папа уехал в командировку и скоро вернется, ждал его и спрашивал постоянно, ― вспоминает сибирячка.

Супруга Николая запрещала детям обсуждать эту тему вслух, она не хотела ни слышать, ни верить, что больше никогда не увидит любимого мужа. Женщина полностью посвятила себя дочерям и сыну, пытаясь помочь им устроиться в жизни.

― Из всех троих я была самая выраженная папина дочка. С самого детства я возилась с ним в гараже с автомобилями, любила кататься с ним на грузовике. У нас было полное взаимопонимание. И когда отец пропал, я не смогла жить в этом доме, мне казалось, что мы могли сделать больше, могли его найти, винила себя и мать, что мы недостаточно приложили сил. Мне там все напоминало о нем. Эта кожаная рабочая куртка в шкафу с запахом отца и бензина, эти люди вокруг, которые вздыхали в след и говорили: «Колина дочка». Но больнее всего было видеть его здоровых и счастливых друзей, которые баловали своих ребятишек, заботились о семье, ― рассказывает Алена.

Долгие годы дочь вздрагивала при каждом шуме в подъезде, смотрела в след грузовикам, даже ходила к экстрасенсам.

«Я бросил его умирать»

И вот однажды на мобильный телефон Алены позвонили из родного города. Так семья узнала страшную правду.

—Со мной связалась дочь Сергея, одного из папиных друзей, который 30 августа ездил с ним за брусникой. Рассказала, что ее отец умер, но перед смертью он облегчил душу и раскрыл тайну, которая мучила его всю жизнь, — со слезами говорит Алена.

Мужчина поведал семье обстоятельства, которые не позволили Николаю вернуться домой, к жене и детям.

Оказалось, что при сборе ягод Николай оступился и упал в какую-то яму. На крики о помощи прибежал Сергей, который был рядом. Он оценил ситуацию и понял, что у друга сломаны обе ноги. Он даже не попытался вытащить коллегу и донести на себе до машины. Пообещал привести подмогу и убежал.

— Он так торопился, что якобы сам заблудился, плутал вдоль деревьев, а когда вышел к своим, то ничего им не сказал. Он подумал, что не сможет указать то место уже, где лежит Николай. Испугался, что его начнут осуждать, уволят с работы. Перед кончиной он сожалел о своем предательстве, так и сказал: «Я бросил его там умирать. Но я мог его спасти», ― рассказывает Алена.

Узнав эту страшную тайну, семья потеряла надежду. В глубине души они до последнего верили, что отец может быть жив. Теперь у них есть только правда, горькая, беспощадная, в которой уже ничего не изменить.

У погибшего в тайге Николая нет могилки и памятника. Но остались дети, которые хранят теплые воспоминания о близком человеке и старые, пожелтевшие снимки в альбоме, где все улыбаются и счастливы.