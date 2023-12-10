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Через 30 лет сибирячка узнала, как погиб ее отец: его друг перед смертью рассказал семье страшную правду

  • 10/12/2023, 15:27
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Через 30 лет сибирячка узнала, как погиб ее отец: его друг перед смертью рассказал семье страшную правду
Единственный свидетель гибели мужчины десятки лет скрывал от близких, что бросил раненого товарища в лесу.

История безызвестного исчезновения Николая Нема, который пропал 30 августа 1991 года так бы и осталась загадкой, если бы ни одни телефонный звонок. Жительница Новосибирска Алена Махова услышала в трубке знакомый голос из родного и далекого Биробиждана. Дочка товарища ее пропавшего отца рассказала, что перед смертью мужчина облегчил душу и признался, что знает, почему Николай так и не вернулся домой.

Что именно произошло 30 лет назад в глухой тайге и почему друг молчал всю свою жизнь — в материале Infopro54.

Уехал с коллегами в лес и исчез

В тот день, 30 августа, водитель грузовика Николай Нем вместе с коллегами из местного горводоканала отправился в тайгу за брусникой в район поселка Тырма. Мужики каждый год занимались полезными заготовками ягоды на зиму. Женщин обычно с собой не брали, так как вели исключительно мужские разговоры, да и опасно в диких лесах.

― В тот день семья видела папу в последний раз. Все было как обычно, ничто не предвещало беды. Через два дня вся компания вернулась. Я побежала встречать папкин грузовичок, а за рулем был другой человек. Нам сказали, что отец потерялся, ― вспоминает дочь пропавшего Алена Махова.

Через 30 лет сибирячка узнала, как погиб ее отец: его друг перед смертью рассказал семье страшную правду

Полиция, спасатели, коллеги несколько месяцев вели поиски. Заказывали вертолет, проходили сотни километров пешком. Николай словно сквозь землю провалился. Его не нашли ни живым, ни мертвым.

― Следователи тогда допрашивали всех мужчин, кто ездил за ягодой, но никто не сознавался. Показания были практически одинаковые: разбрелись по лесу, собирали бруснику, а когда настала пора ехать домой, то и обнаружили, что водителя нет. Кинулись искать, но места там очень сложные, ― рассказывает Алена.

30 лет ожидания

С самого первого дня исчезновения главы семейства жена и трое детей не переставали верить в чудо.

― Мне тогда было 17 лет, а самому младшему брату только 3 годика. Мы со средней сестрой прекрасно понимали, что пришла беда. Наш брат еще не осознавал и думал, что папа уехал в командировку и скоро вернется, ждал его и спрашивал постоянно, ― вспоминает сибирячка.

Супруга Николая запрещала детям обсуждать эту тему вслух, она не хотела ни слышать, ни верить, что больше никогда не увидит любимого мужа. Женщина полностью посвятила себя дочерям и сыну, пытаясь помочь им устроиться в жизни.

― Из всех троих я была самая выраженная папина дочка. С самого детства я возилась с ним в гараже с автомобилями, любила кататься с ним на грузовике. У нас было полное взаимопонимание. И когда отец пропал, я не смогла жить в этом доме, мне казалось, что мы могли сделать больше, могли его найти, винила себя и мать, что мы недостаточно приложили сил. Мне там все напоминало о нем. Эта кожаная рабочая куртка в шкафу с запахом отца и бензина, эти люди вокруг, которые вздыхали в след и говорили: «Колина дочка». Но больнее всего было видеть его здоровых и счастливых друзей, которые баловали своих ребятишек, заботились о семье, ― рассказывает Алена.

Долгие годы дочь вздрагивала при каждом шуме в подъезде, смотрела в след грузовикам, даже ходила к экстрасенсам.

«Я бросил его умирать»

И вот однажды на мобильный телефон Алены позвонили из родного города. Так семья узнала страшную правду.

—Со мной связалась дочь Сергея, одного из папиных друзей, который 30 августа ездил с ним за брусникой. Рассказала, что ее отец умер, но перед смертью он облегчил душу и раскрыл тайну, которая мучила его всю жизнь, — со слезами говорит Алена.

Мужчина поведал семье обстоятельства, которые не позволили Николаю вернуться домой, к жене и детям.

Оказалось, что при сборе ягод Николай оступился и упал в какую-то яму. На крики о помощи прибежал Сергей, который был рядом. Он оценил ситуацию и понял, что у друга сломаны обе ноги. Он даже не попытался вытащить коллегу и донести на себе до машины. Пообещал привести подмогу и убежал.

— Он так торопился, что якобы сам заблудился, плутал вдоль деревьев, а когда вышел к своим, то ничего им не сказал. Он подумал, что не сможет указать то место уже, где лежит Николай. Испугался, что его начнут осуждать, уволят с работы. Перед кончиной он сожалел о своем предательстве, так и сказал: «Я бросил его там умирать. Но я мог его спасти», ― рассказывает Алена.

Через 30 лет сибирячка узнала, как погиб ее отец: его друг перед смертью рассказал семье страшную правду

Узнав эту страшную тайну, семья потеряла надежду. В глубине души они до последнего верили, что отец может быть жив. Теперь у них есть только правда, горькая, беспощадная, в которой уже ничего не изменить.

У погибшего в тайге Николая нет могилки и памятника. Но остались дети, которые хранят теплые воспоминания о близком человеке и старые, пожелтевшие снимки в альбоме, где все улыбаются и счастливы.

Фото:  freepik.com — standret

предоставлено Аленой Маховой из семейного архива.

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : тайна тайга Пропавший


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