Восстановить Тяжстанкогидропресс попросил Дмитрия Чернышенко новосибирский депутат

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов попросил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко восстановить обанкроченный завод, вокруг которого идут уголовные разбирательства, пишет «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

По словам политолога, редактор ЦДЖ Андрея Кузнецова, фракция коммунистов в Государственной думе встречалась с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко. Вице-премьер рассказал парламентариям о новостях государственной научно-технической политики. В частности, о восстановлении отечественного станкостроения, на которое выделено 129 миллиардов рублей. На встрече, как сообщает сайт обкома КПРФ, Сулейманов попросил Чернышенко спасти «Тяжстанкогидропресс».

— Я обратил внимание виц-премьера на два проблемных для Новосибирской области вопроса. О конфликтной ситуации в Институте математики СО РАН, где 2,5 года Минобрнауки навязывает коллективу не воспринимаемого руководителя, что ведёт к развалу института. И по спасению «Тяжстанкогидропресса», уникального предприятия, которое может быть востребовано в новой федеральной программе развития станкостроения, — цитирует парламентария сайт обкома.

Как отметил в выступлении Дмитрий Чернышенко, он уже дал поручение Минпромторгу РФ и в ближайшее время отработает этот вопрос.

Для предметного обсуждения вопросов на пленарном заседании Госдумы Сулейманову поручили подготовить записки для Чернышенко и лидера партии Геннадия Зюганова.

— Производство на одном из самых известных с советских времен предприятий левобережья два года как остановлено, сотрудники уволены, перспективы весьма сомнительны. Тем не менее, новосибирские коммунисты ставят себе в заслугу спасение завода от ликвидации, — комментирует Андрей Кузнецов. — Видимо, под ликвидацией подразумевается полная зачистка площадки под новое строительство. Как бы то ни было, у новосибирского обкома КПРФ появился повод напомнить о своей заслуге, мнимой или реальной, благодаря событиям в Москве.

Между тем Новосибирское отделение КПРФ напоминает, что начиная с 2021 года, коммунисты боролись за сохранение предприятия. В апреле 2021 года с коллективом завода встретились депутат Государственной Думы Вера Ганзя и депутат Законодательного собрания Роман Яковлев. В мае того же года Государственная Дума поддержала протокольное поручение фракции КПРФ запросить у федерального Министерства промышленности и торговли информацию о мерах поддержки завода. Первый запрос избранного в Государственную Думу второго секретаря Новосибирского областного комитета КПРФ Рената Сулейманова касался прохождения заводом отопительного сезона.

Напомним, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере изготовления средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В качестве вероятных перспектив развития площадки завода при банкротстве ряд экспертов называли редевелопмент и строительство жилья.

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