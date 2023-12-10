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Русло реки Карасук спрямили на участке 900 метров в Новосибирской области

  • 10/12/2023, 15:15
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Русло реки Карасук спрямили на участке 900 метров в Новосибирской области
За 9 лет нужно спрямить и прочистить еще более 18 км.

В 2023 году в Новосибирской области стартовали работы по спрямлению русла реки Карасук. За сезон работы выполнены в границах села Кочки на протяжении 900 метров на 16 млн рублей.

Спрямление и расчистку русла планируется провести на участке, протяженностью 19 км. Из федерального бюджета на эти цели выделено 206 млн рублей. На 2023-2025 годы законтрактовано 50 млн. Работы планируется выполнить в течение 10 лет.

Как пояснил начальник управления использования природных ресурсов Минприроды региона Евгений Стукалин, после спрямления русла из зоны подтопления выйдет территория площадью 25 га, на которой проживают 446 человек, 72 из них — дети. В ценах 2022 года ущерб от подтопления в населенных пунктах составляет 1 200 млн рублей.

— Вдоль ровных берегов паводковые воды со льдом начнут беспрепятственно течь мимо сел Красная Сибирь, Кочки, Решеты, Черновка, не вытекая и не проливаясь, — сообщил в телеграм-канале министр природных ресурсов области Евгений Шестернин.

Напомним, весной при активном таянии снега река Карасук регулярно подтапливает расположенные по ее берегам дома и приусадебные участки. В зону подтопления, в частности, попадает село Решеты.

Ранее редакция рассказывала о том, что на реке Карасук обрушился мост

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спрямление русла Река Карасук паводок минприроды зона подтопления Евгений Шестернин Евгений Стукалин


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