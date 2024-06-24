В Новосибирске житель частного дома захватил территорию возле новостройки на Рябиновой

Судебные приставы помогли застройщику жилмассива на Рябиновой начать благоустраивать территорию новостройки. Жители частного дома сделали пристройку к частному дому, нарушив градостроительные нормы и правила.

— Истец является собственником земельного участка, который граничит с земельным участком, принадлежащим на праве аренды гражданке. На этом земельном участке находится жилой дом, принадлежащий ответчикам, которые самовольно произвели реконструкцию дома. В результате чего дом расположен на расстоянии 0 метров от границы земельного участка истца, что нарушает требования решения Совета депутатов г. Новосибирска, согласно которому минимальный отступ от границ земельного участка составляет 3 метра, — рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

В результате, застройщик не может сдать новостройку, поскольку обязательным условием является благоустройство прилегающей к дому территории.

— Этому всячески мешает должник, по сути, захватив часть территории, не принадлежащей ему, — отметили судебные приставы.

При этом, должники избегали встреч с сотрудниками органа принудительного исполнения. Приставам пришлось идти на хитрость. Они попросили сотрудников Росгвардии провести внеплановую проверку сохранности огнестрельного оружия, которое было зарегистрировано на одного из должников. Во время проверки мужчине вручили требование о принудительном исполнении решения суда и предупреждение о наступлении административной ответственности.

—В результате, чтобы избежать административной ответственности, должник вывез с захваченной им территории свои вещи, автомобиль, а также демонтировал ограждение, — добавили в ФССП.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске судебные приставы демонтировали межбалконную перегородку. Возведенная конструкция нарушала права соседей.