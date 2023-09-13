Черные похоронные агенты атаковали новосибирцев

В Новосибирске участились случаи спам-атак от «черных похоронных агентов», сообщает пресс-служба Мемориальной службы ИМИ. Сообщения в СМС и мессенджерах приходят сразу после вызова скорой или полиции для констатации смерти близкого человека.

— В такие минуты, как правило, человек находится в сильном стрессе и растерянности, чем и пользуются «черные агенты». Раньше пытались попасть в квартиру с полицией и скорой или позвонить родственникам как можно раньше, пока человек находится в состоянии, когда он не может понять, что делать. Теперь вместо звонков и наглой попытки попасть в квартиру родственники умерших стали получать СМС или сообщения в мессенджерах. Мы получаем жалобы, — рассказал генеральный директор АО «Мемориальная служба «ИМИ» Дмитрий Зверев.

Он добавил, что чаще всего «черные агенты» получают информацию о смерти от сотрудников полиции или врачей. Нередко они подключают специализированные сервисы, буквально терроризируя родных и близких умерших.

— К нам не так давно обратилась женщина. Когда ее отец умер, она вызвала скорую, а уже через несколько минут ей стали звонить представители похоронной компании, навязывая свои услуги. После отказа ей начали приходить СМС-сообщения с полным перечнем оказываемых услуг и ценами. В совокупности предложенные услуги стоят несколько десятков тысяч рублей без каких-либо гарантий качества, — рассказал Зверев.

От подчеркнул, что стоимость, предлагаемая агентами в разы дороже, чем в легальных службах.

— Все что предлагается по телефону – это мошеннический подход с непонятными результатами. Кроме того, никто не вправе разглашать персональные данные родственников умерших, в том числе номер телефона, без согласия, — добавил Зверев.

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