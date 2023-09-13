В Новосибирске получили имя три безымянные территории

В Новосибирске дали название двум общественным территориям и одной улице. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

— На комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах города Новосибирска присвоили наименования трем объектам, — говорится в сообщении.

Территория Первомайского района теперь официально зовется парк «Иня». А территория в Заельцовском районе у ДНТ «Березка-Экран» и ДНТ «Горняк» — «Лесной берег».

Безымянная улица в Заельцовском районе называться именем Александра Чернобровцева.

Улица находится в Заельцовском районе на участке от улицы имени генерал-майора Рожкина А. Н. до улицы Кедровая.

Александр Чернобровцев был художником-монументалистом, заслуженным деятелем искусств России и почетным жителем Новосибирска. Он автор многих произведений в Новосибирске, например, мемориальный ансамбль «Монумент Славы».

Ранее редакция сообщала о том, что переименованный «Сьесс» появился в Новосибирске.