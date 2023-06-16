В Новосибирске заявили о кладбищенской коррупции

Сразу по нескольким кладбищам Новосибирска были выявлены факты продажи «приличных» мест для похорон родственников. За 50 тыс руб и более сотрудники кладбищ предлагали родственникам покойного «похоронить его в более приличном месте», нежели на заболоченных участках Северного и Южного кладбищ города. Данные факты депутаты горсовета озвучили в ходе заседания комиссии по научно производственному развитию и предпринимательству. По одному из этих фактов родственники умершего даже направили обращение в администрацию президента.

— Я сам разговаривал с бригадиром копщиков, не представившись, кто я, — говорит председатель комиссии Андрей Любавский. — Мне сказали, что можно захоронить (В незаболоченном месте. — Ред.) на определённых условиях.

Как сообщает директор МКУ Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» Борис Журавлёв, в болотистой местности Южного кладбища — 20-м квартале — захоронения прекратились с конца зимы.

— Я давал распоряжение не хоронить в этом квартале, после того, как мы убедились, что паводок будет повторяться, — сообщает Журавлёв. — Если выяснится, что там есть могилы майские и июньские, будут сделаны соответствующе административные выводы и действия с моей стороны.

О более радикальных мерах заявляет руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

— Этого быть не должно, — говорит начальник департамента. — Надо найти ответственного за захоронение копщика, у нас всё это регистрируется в журнале учёта. Уволить копщика и старшего, кто там был в эту смену. Директора либо замдиректора кладбища тоже уволить.

Сами болотистые территории кладбищ предполагается довести до ума через неделю. В настоящее время на указанной территории 20-го квартала Южного кладбища в связи с особенностями рельефа по весне образуется скопление талых вод, здесь же расположены болота и бьют ключи. Воды, в прямом смысле, подливают и собственники расположенного по соседству с кладбищем гаражного кооператива, прорывшие тяжёлой техникой в направлении кладбища канаву для слива талых вод. В результате, в зоне подтопления весной оказались не менее 250 существующих захоронений Южного кладбища. Эти же гаражные кооперативы организуют по зиме незаконные снежные отвалы в районе кладбища.

— Была установлена мобильная станция откачки воды, — сообщает Виталий Витухин. — Произведён снос мешающих водоотведению кустарников. Проводятся дополнительные работы по укреплению грунта, отсыпка щебнем. Запланированы работы по устройству насыпи по границе с ГСК. Приняты меры по засыпке несанкционированной траншеи.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время 20-й квартал Южного кладбища практически полностью высушен, восстанавливаются нарушенные захоронения. Дополнительно завезён и отсыпан грунт. Сооружается дополнительный земляной вал для исключения протекания дождевых вод со стороны ГСК. Информация о подтоплениях Северного кладбища в профильный департамент мэрии не поступала.

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