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В Новосибирске заявили о кладбищенской коррупции

  • 16/06/2023, 11:52
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В Новосибирске заявили о кладбищенской коррупции
Стала известна неофициальная цена похорон «не в болоте».

Сразу по нескольким кладбищам Новосибирска были выявлены факты продажи «приличных» мест для похорон родственников. За 50 тыс руб и более сотрудники кладбищ предлагали родственникам покойного «похоронить его в более приличном месте», нежели на заболоченных участках Северного и Южного кладбищ города. Данные факты депутаты горсовета озвучили в ходе заседания комиссии по научно производственному развитию и предпринимательству. По одному из этих фактов родственники умершего даже направили обращение в администрацию президента.

Я сам разговаривал с бригадиром копщиков, не представившись, кто я, говорит председатель комиссии Андрей Любавский. Мне сказали, что можно захоронить (В незаболоченном месте.  Ред.) на определённых условиях.

Как сообщает директор МКУ Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» Борис Журавлёв, в болотистой местности Южного кладбища 20-м квартале захоронения прекратились с конца зимы.

Я давал распоряжение не хоронить в этом квартале, после того, как мы убедились, что паводок будет повторяться, сообщает Журавлёв. Если выяснится, что там есть могилы майские и июньские, будут сделаны соответствующе административные выводы и действия с моей стороны.

О более радикальных мерах заявляет руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

Этого быть не должно, говорит начальник департамента. Надо найти ответственного за захоронение копщика, у нас всё это регистрируется в журнале учёта. Уволить копщика и старшего, кто там был в эту смену. Директора либо замдиректора кладбища тоже уволить.

Сами болотистые территории кладбищ предполагается довести до ума через неделю. В настоящее время на указанной территории 20-го квартала Южного кладбища в связи с особенностями рельефа по весне образуется скопление талых вод, здесь же расположены болота и бьют ключи. Воды, в прямом смысле, подливают и собственники расположенного по соседству с кладбищем гаражного кооператива, прорывшие тяжёлой техникой в направлении кладбища канаву для слива талых вод. В результате, в зоне подтопления весной оказались не менее 250 существующих захоронений Южного кладбища. Эти же гаражные кооперативы организуют по зиме незаконные снежные отвалы в районе кладбища.

Была установлена мобильная станция откачки воды, сообщает Виталий Витухин. Произведён снос мешающих водоотведению кустарников. Проводятся дополнительные работы по укреплению грунта, отсыпка щебнем. Запланированы работы по устройству насыпи по границе с ГСК. Приняты меры по засыпке несанкционированной траншеи.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время 20-й квартал Южного кладбища практически полностью высушен, восстанавливаются нарушенные захоронения. Дополнительно завезён и отсыпан грунт. Сооружается дополнительный земляной вал для исключения протекания дождевых вод со стороны ГСК. Информация о подтоплениях Северного кладбища в профильный департамент мэрии не поступала.

Ранее редакция о деятельности «теневых аваркомов».

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Участки для захоронения кладбища Новосибирска Виталий Витухин Борис Журавлев Андрей Любавский


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