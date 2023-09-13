Достигшие 80 лет пенсионеры Новосибирска получат двойную выплату

Новосибирцы, достигшие 80 лет, могут получать двойную фиксированную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по региону.

В регионе 100 тысяч пенсионеров, достигших 80 лет. Такие граждане смогут получать социальные выплаты равные сумме в два раза больше положенных. В 2023 году фиксированное пособие составляет 7567 рублей.

— Гражданам, достигшим 80-летнего возраста, фиксированная выплата устанавливается в повышенном размере, увеличиваясь вдвое, — уточнили специалисты.

Так, в 2023 году выплата для пенсионеров старше 80 лет составляет 15 тысяч 134 рубля 66 копеек.

Напомним, что пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля, а выплаты индексируют до 371,31 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что жители одного из сёл в Новосибирской области пожаловались на нехватку почтальонов.