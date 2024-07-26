Черный гад приполз в школу в Новосибирской области

К одной из школ Маслянинского района Новосибирской области приползла черная змея. Гад грелся на солнышке, расположившись на цоколе образовательного учреждения. В незваном госте сибиряки узнали ужа обыкновенного.

Перепуганная змея шипела и делала выпады в сторону людей. Заблудившегося ужика решили выпустить на волю.

— Животное поместили в коробку, и учащийся 9А класса Никита Рыжков и учитель биологии Наталья Сотникова перенесли змею к реке, где и выпустили на волю, — пишет газета «Маслянинский льновод».

Ранее редакция сообщала о том, что на усадьбах в Буготакском и Репьевском сельсоветов в Тогучинском районе зафиксировано массовое появление ужей. Специалисты отмечают, что уж не представляет серьезной опасности для человека. Но при встрече с ползучими лучше вести себя спокойно и не провоцировать нападение.