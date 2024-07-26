Мужчина продал квартиру для выплаты долга по алиментам в Новосибирске

Приставам удалось добиться выплаты долга по алиментам. Мужчина для этого продал свою квартиру.

– После развода 44-летний житель Новосибирска шесть лет не платил алименты своей несовершеннолетней дочери, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

За это время алиментов накапало на 2,2 миллиона рублей. Также за неуплату экс-супруга добилась еще почти 1,5 миллиона рублей неустойки.

Приставы выяснили, что у должника в собственности есть несколько объектов недвижимости и транспортное средство.

– Судебный пристав-исполнитель вынесла запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника. Однако это не принесло ожидаемых результатов, – пояснили в сообщении.

Тогда приставы приняли решение передать квартиру на реализацию, и через несколько месяцев она была продана.

Но его бывшая супруга не смогла сразу получить деньги, так как проживает в Германии. Для начала она открыла расчетный счет в одном из российских банков. После на этот счет и пришли деньги.

Ранее редакция сообщала о том, что фиктивный брак подвел под уголовную ответственность жителя Новосибирской области.