Китайская компания готова строить метро в Новосибирске

Китайская компания China Railway Tunnel Group (CRTG) заинтересовалась реализацией ряда новосибирских транспортно-инфраструктурных проектов. Возможности сотрудничества в этой сфере мэр Максим Кудрявцев обсудил с руководителем проектов CRTG в России Стивеном Субраманиамом.

Стороны обсудили вопросы продолжения строительства метрополитена в Новосибирске, а также строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево и Южного транзита. Отмечается, что на российский рынок компания выходит впервые.

— Новосибирск готов сотрудничать с китайскими партнёрами в рамках российского законодательства, если они составят конкуренцию по цене и качеству, — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В числе выполненных компанией проектов 19-километровый тоннель в Узбекистане и крупнейший по диаметру девятикилометровый тоннель в Грузии.

— Многие годы в Новосибирске метрополитен не строился, не развивался, собственные проектные компетенции были утрачены, и для выполнения этой задачи мы вынуждены ориентироваться на возможности специалистов за пределами региона и серьезно присматриваемся к проектировщикам и метростроителям Минска, — отмечал глава региона в интервью информационному агентству и радио Sputnik Беларусь.

Напомним, в мае на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсуждали возможность привлечения в Новосибирск проектировщиков и метростроителей из Минска.

В середине июля, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин анонсировал создание в структуре департамента транспорта мэрии Новосибирска новой структуры: организации-заказчика по проектированию и строительству объектов Новосибирского метрополитена. По его словам, основной задачей подразделения станет корректировка существующей проектно-сметной документации на продление Дзержинской линии метро до станции Гусинобродская, Молодежная и строительство второго электродепо Волочааевское.

Компания China Railway Tunnel Group входит в крупнейший строительный холдинг Китая China Railway Group Limited. В числе выполненных компанией проектов 19-километровый тоннель в Узбекистане и крупнейший по диаметру девятикилометровый тоннель в Грузии.

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