Китайская компания готова строить метро в Новосибирске

Китайская компания China Railway Tunnel Group (CRTG) заинтересовалась реализацией ряда новосибирских транспортно-инфраструктурных проектов. Возможности сотрудничества в этой сфере мэр Максим Кудрявцев обсудил с руководителем проектов CRTG в России Стивеном Субраманиамом.
Стороны обсудили вопросы продолжения строительства метрополитена в Новосибирске, а также строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево и Южного транзита. Отмечается, что на российский рынок компания выходит впервые.
— Новосибирск готов сотрудничать с китайскими партнёрами в рамках российского законодательства, если они составят конкуренцию по цене и качеству, — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
В числе выполненных компанией проектов 19-километровый тоннель в Узбекистане и крупнейший по диаметру девятикилометровый тоннель в Грузии.
— Многие годы в Новосибирске метрополитен не строился, не развивался, собственные проектные компетенции были утрачены, и для выполнения этой задачи мы вынуждены ориентироваться на возможности специалистов за пределами региона и серьезно присматриваемся к проектировщикам и метростроителям Минска, — отмечал глава региона в интервью информационному агентству и радио Sputnik Беларусь.
В середине июля, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин анонсировал создание в структуре департамента транспорта мэрии Новосибирска новой структуры: организации-заказчика по проектированию и строительству объектов Новосибирского метрополитена. По его словам, основной задачей подразделения станет корректировка существующей проектно-сметной документации на продление Дзержинской линии метро до станции Гусинобродская, Молодежная и строительство второго электродепо Волочааевское.
Компания China Railway Tunnel Group входит в крупнейший строительный холдинг Китая China Railway Group Limited. В числе выполненных компанией проектов 19-километровый тоннель в Узбекистане и крупнейший по диаметру девятикилометровый тоннель в Грузии.
Ранее редакция рассказывала о том, что станция метро «Спортивная» получила заключение Главгосэкспертизы.
Источник фото: freepik.com, автор- bublikhaus
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