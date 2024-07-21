Змеи приползли к дачникам в Тогучинском районе

Дачники стали все чаще встречать змей на своих участках в Тогучинском районе Новосибирской области. Ужи не боятся людей и смело выползают из своих укрытий прямо на грядки.

― Работая на садовом участке, становится не по себе, вдруг змея вылезет откуда-нибудь. Гадюк соседи не видели и это радует, а вот ужей очень много, — передает слова читательницы «Тогучинская газета».

Специалисты отмечают, что уж не представляет серьезной опасности для человека. Но при встречи с ползучими лучше вести себя спокойно и не провоцировать нападение.

― Я пошла топить баню, а там прямо на полке лежит черный змеиный клубок. Разглядывать гостью совсем не хотелось и искать какие-то отличия ужа от гадюки. Я плеснула на нее из ковша воды и змея скрылась под полом, ― рассказала Infopro54 дачница Людмила из СНТ «Химик».

Герпетологи уточняют, что гадюка имеет черный окрас, а вот у ужа на голове желтые или оранжевые пятна. При укусе необходимо сразу же принять антигистаминное средство и оперативно обратиться в медицинское учреждение.

В Новосибирской области змей можно встретить в Тогучинском, Кыштовском, Мошковском и Искитимском районах.