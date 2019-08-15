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Как создать онлайн школу и зарабатывать по миллиону в месяц

  • 15/08/2019, 09:00
Основатели онлайн-школы по самооценке Анны Бабич - сама Анна и ее партнер Наталья Федорова рассказали авторам "Соли" о том, как устроен бизнес изнутри, какие сложности поджидают на пути создания онлайн-школы и сколько они зарабатывают.

Авторы и ведущие: Юлия Дрокова и Егор Егошин (Видеоканал «Соль»)

Операторы: Павел Афонасьев, Дмитрий Кабанов, Никита Терентьев

Монтаж: Павел Афонасьев

Music: www.bensound.com

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