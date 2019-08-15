Как создать онлайн школу и зарабатывать по миллиону в месяц

Основатели онлайн-школы по самооценке Анны Бабич - сама Анна и ее партнер Наталья Федорова рассказали авторам "Соли" о том, как устроен бизнес изнутри, какие сложности поджидают на пути создания онлайн-школы и сколько они зарабатывают.