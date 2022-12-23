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Черный юмор и экшн помогут «Выжить любой ценой» в новом сериале

  • 23/12/2022, 12:57
Начались съемки комедийно-полицейского сериала «Выжить любой ценой» (16+), который весной будущего года эксклюзивно покажет Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»).

телекомВ главной роли — Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта занимается кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии», он войдет в линейку Wink Originals.

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

«Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. “Выжить любой ценой” — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться», — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

Сюжет сериала выталкивает главного героя из зоны комфорта, который словно застрял в «дне сурка». На роль преобразившегося героя нужен был артист, способный не только достоверно сыграть депрессию, но и убедительно смотреться в экшн-сценах, которых в сериале не мало. Им стал Владимир Яглыч — яркий актер, который не раз доказывал, что даже внутри «силовых» ролей умеет показать сложный характер персонажа и драматизм, заложенный в истории. При этом он любит и умеет работать в комедиях.

«Будем удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить», — лаконично описывает Яглыч своего Бориса. В первые съемочные дни актера на площадке не узнать: у него окладистая и неопрятная борода и в целом вид человека, который явно запустил свою жизнь. Но эти радикальные перемены в образе — работа профессиональных гримеров — нужны для того, чтобы показать яркую трансформацию персонажа в будущем. Трюки для Яглыча ставит каскадерская команда Сергея Носуленко, которая отвечала за сложнейшие сцены в лентах «Кома», «Одна», «Летчик» и других.

Режиссером проекта стал молодой, но уже зарекомендовавший себя постановщик Михаил Поляков. Редко, когда кино начинают снимать с первой сцены в сценарии, но в этот раз был именно этот случай.

«Впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер», — рассказал постановщик. Экшена проекту добавили и погодные условия. В первый съемочный день был ледяной дождь, а дальнейшие уличные съемки проходили при температуре -14 градусов.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком кино


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