Деды Морозы со всей России съехались в Новосибирск

Более 60 Дедов Морозов со всей страны приехали в Новосибирск для участия в Первом Всероссийском съезде Дедов Морозов. Он будет проходить в нашем городе до 25 декабря включительно.

22 декабря в кинотеатре имени Маяковского на пленарном заседании съезда состоялась памятное гашение конверта «Новосибирск — Новогодняя столица России» Главным Дедом Морозом из Великого Устюга.

После этого участники волшебного съезда прошли шествием до театрального сквера у НОВАТа и устроили хоровод вокруг главной городской елки.

Напомним, что в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» запланировано множество праздничных мероприятий и событий. Например, сегодня Деды Морозы посетят улицу Ленина. Подкрепившись сибирскими блинчиками, белобородые устроят снежную битву в Первомайском сквере. А завтра на главной сцене Михайловской набережной торжественно откроют самый длинный каток в России.

Ранее редакция рассказывала о том, как готовят города к новогодним праздникам в Сибири. https://infopro54.ru/news/goroda-sibiri-gotovyatsya-k-vstreche-novogo-goda/