Кузбасс получит федеральные деньги на расселение территорий рядом с шахтами

Кемеровская область получит в 2023 году из федерального бюджета более 3,3 млрд рублей на переселение граждан с территорий вблизи угольных шахт. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Андрей Панов в Телеграм-канале.

— Переселение граждан из ветхого жилья, расположенного на подработанных угольными предприятиями территориях, ведется за счет средств федерального бюджета. В 2022 году на эти цели было направлено 3 284 млн рублей, улучшили свои жилищные условия 919 семей. Эта работа будет продолжена и в наступающем году, на переселение с подработанных территорий предусмотрено 3 352 млн рублей, — отметил Андрей Панов.

По его словам, сегодня программа переселения охватывает основные шахтерские моногорода региона, где расположено больше всего угольных предприятий. Это Анжеро-Судженск, Киселевск, Прокопьевск, Осинники и Белово.

По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, переселение граждан с подработанных территорий в регионе ведется с 1998 года. Однако только с 2021 года Кемеровской области удалось добиться значительного увеличения федерального финансирования, в результате чего темпы расселения выросли более чем вдвое. В планах региональных властей продолжить программу переселения до 2027 года.

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