Chery и Toyota — лидеры продаж в Новосибирской области

Во второй половине 2024 года самым популярным новым автомобилем среди покупателей у официальных дилеров стал Chery Tiggo 7 Pro Max. Средняя цена этой модели в дилерских центрах составляла 3 030 397 рублей.
Второе место по продажам среди официальных дилеров также занял бренд Chery, а именно Chery Tiggo 4 Pro. Средняя стоимость этой модели составляла 2 199 511 рублей. Примечательно, что из топ-10 самых популярных моделей, именно эта модель продавалась быстрее всего — в среднем на продажу у дилеров уходило всего 27 дней.
Третье место заняла Toyota RAV4 XA50, средняя цена которой составляла 4 357 641 рубль.
Согласно данным Авто.ру Бизнес, в период с июля по декабрь 2024 года среди наиболее востребованных автомобилей с пробегом, представленных у дилеров, можно выделить три модели:
Среди этих моделей самая быстрая продажа со склада была зафиксирована для Lada Granta по цене 814 495 рублей — она ушла за 26 дней.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году продажи мотоциклов в России выросли на 58%. Это абсолютный рекорд за всю историю рынка.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Ольга Кирсанова
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