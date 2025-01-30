Chery и Toyota — лидеры продаж в Новосибирской области

Во второй половине 2024 года самым популярным новым автомобилем среди покупателей у официальных дилеров стал Chery Tiggo 7 Pro Max. Средняя цена этой модели в дилерских центрах составляла 3 030 397 рублей.

Второе место по продажам среди официальных дилеров также занял бренд Chery, а именно Chery Tiggo 4 Pro. Средняя стоимость этой модели составляла 2 199 511 рублей. Примечательно, что из топ-10 самых популярных моделей, именно эта модель продавалась быстрее всего — в среднем на продажу у дилеров уходило всего 27 дней.

Третье место заняла Toyota RAV4 XA50, средняя цена которой составляла 4 357 641 рубль.

Согласно данным Авто.ру Бизнес, в период с июля по декабрь 2024 года среди наиболее востребованных автомобилей с пробегом, представленных у дилеров, можно выделить три модели:

Kio Rio — цена: 1 459 072 рубля;

Lada Vesta — цена: 1 076 725 рублей;

Hyundai Creta I — цена: 1 743 281 рубль.

Среди этих моделей самая быстрая продажа со склада была зафиксирована для Lada Granta по цене 814 495 рублей — она ушла за 26 дней.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году продажи мотоциклов в России выросли на 58%. Это абсолютный рекорд за всю историю рынка.