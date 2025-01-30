В 2024 году продажи мотоциклов в России выросли на 58%

В России по итогам 2024 года было продано более 43 тысяч новых мотоциклов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 58%. Такие данные приводит «Автостат». Это абсолютный рекорд на рынке за всю его историю.

Последние 22 месяца подряд наблюдается устойчивая тенденция к росту продаж этого вида транспорта. В прошлом году ежемесячная динамика продаж варьировалась от 23% до 89%.

— Во многом это связано с появлением на нашем рынке брендов из Китая взамен ушедших европейских, японских и американских, которые при этом имеют более низкую цену, — говорится в сообщении.

В 2024 году самым продаваемым брендом мотоциклов стала Regulmoto с результатом 7,5 тысячи единиц, что на 99% больше, чем в 2023-м. Следом за ней идут Racer (4,6 тысячи штук, +46%), Motoland (4,1 тысячи штук, +69%), Bajaj (3 тысячи штук, +5%) и Voge (2,7 тысячи штук, +112%). Еще три бренда — Kayo, Shineray и Honda — смогли реализовать более тысячи экземпляров.

Среди моделей самой востребованной на рынке новой мототехники в 2024-м стала Racer RC300 с показателем 2,1 тысячи штук. В топ-5 также вошли Regulmoto Sport (1,8 тысячи штук), Racer RC250 (1,6 тысячи штук), Motoland XL250 (1,6 тысячи штук) и Motoland XF300 (1,5 тысячи штук). Кроме того, более тысячи экземпляров было продано у Kayo T2 Enduro и Bajaj Boxer BM 150.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области средняя цена подержанного авто в 2024 году упала на 19%. Среди самых подешевевших моделей – как премиальный Range Rover Sport, так и отечественная Lada Largus.