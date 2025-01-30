Nissan Sunny с 16 iPhone задержали на границе Новосибирской области

Во время осмотра автомобиля гражданина России в Новосибирской области были обнаружены 10 смартфонов, относящихся к премиальным моделям.

— Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации товаров без сопроводительных документов, в особо крупном размере, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили специалисты, после частичной разборки салона автомобиля были найдены ещё 40 смартфонов, которые пытались скрыть от контроля.

У водителя не было документов на всю партию устройств.

Предварительная стоимость изъятого товара составила более 2 миллионов рублей. Электроника была передана в таможенные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, что не так давно новосибирские пограничники задержали мошенницу, наживавшуюся на мигрантах. Она подделывала сертификаты о владении русским языком, квитанции об оплате трудового патента и бланков уведомлений о прибытии. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор иностранке за ввоз могильной травы в Новосибирск. Ей дали два года колонии.