Самокатчик заплатит многодетной матери за сломанную ногу сына в Новосибирске

Многодетная мать обратилась в прокуратуру Заельцовского района, чтобы добиться справедливости. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что её сын, находясь на прогулке, был сбит 27-летним юношей на электросамокате.
В результате происшествия ребенок получил серьёзные травмы — закрытый перелом костей правой голени, который был оценён как тяжкий вред здоровью.
Как сообщила пресс-служба ведомства, этот случай стал поводом для возбуждения уголовного дела.
Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с самокатчика компенсацию. Суд поддержал многодетную семью и заочно обязал молодого человека выплатить пострадавшему 350 тысяч рублей.
— Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, возбуждено исполнительное производство о принятии обеспечительных мер в отношении ответчика, — отмечается в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что самокатчика еще ищут.
Следует отметить, что самокаты можно использовать для поездок только в определённое время года: когда дневная температура выше нуля, а на улицах нет снега и льда. Сезон заканчивается, когда в городе устанавливается стабильно зимняя погода.
Ранее редакция сообщала о том, что на самокатах в Новосибирске появились регистрационные номера. Это упростит выявление самокатчиков-нарушителей.
Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова
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