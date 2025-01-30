Самокатчик заплатит многодетной матери за сломанную ногу сына в Новосибирске

Многодетная мать обратилась в прокуратуру Заельцовского района, чтобы добиться справедливости. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что её сын, находясь на прогулке, был сбит 27-летним юношей на электросамокате.

В результате происшествия ребенок получил серьёзные травмы — закрытый перелом костей правой голени, который был оценён как тяжкий вред здоровью.

Как сообщила пресс-служба ведомства, этот случай стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с самокатчика компенсацию. Суд поддержал многодетную семью и заочно обязал молодого человека выплатить пострадавшему 350 тысяч рублей.

— Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, возбуждено исполнительное производство о принятии обеспечительных мер в отношении ответчика, — отмечается в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что самокатчика еще ищут.

Следует отметить, что самокаты можно использовать для поездок только в определённое время года: когда дневная температура выше нуля, а на улицах нет снега и льда. Сезон заканчивается, когда в городе устанавливается стабильно зимняя погода.

Ранее редакция сообщала о том, что на самокатах в Новосибирске появились регистрационные номера. Это упростит выявление самокатчиков-нарушителей.