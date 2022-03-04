Чешский автомобилестроительный гигант Škoda приостанавливает деятельность в России

— На фоне российского нападения на Украину и его последствий руководство концерна Volkswagen (в состав которого входит Škoda) приняло решение немедленно и до урегулирования ситуации остановить производство легковых автомобилей в России, — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дирекции компании. — Данное решение распространяется на заводы Škoda в Калуге и Нижнем Новгороде. Немедленно прекращаем также экспорт машин в Россию.

Такие меры рассматриваются в качестве временных, следует из текста документа.

— Надеемся на скорое прекращение военных операций и возвращение к дипломатии, — говорится в документе.

Škoda рассматривает РФ как один из важнейших рынков сбыта своей продукции. В 2021 году он стал вторым из международных рынков по объему продаж. В Россию было поставлено 90 400 легковых автомобилей. На российских заводах компании выпускаются модели машин Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.