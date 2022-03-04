При строительстве СКИФа используют опыт Объединенного института ядерных исследований

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН (ЦКП «СКИФ») и Лаборатория информационных технологий им. М.Г. Мещерякова Объединенного института ядерных исследований (ЛИТ ОИЯИ) начали сотрудничество в сфере создания IT-инфраструктуры ЦКП «СКИФ» и профессиональной подготовки специалистов для обеспечения ее работы.

— ОИЯИ располагает развитой IT-инфраструктурой, в числе ее характеристик — компактность, производительность, экономичность в потреблении энергии и масштабируемость. Основа этой инфраструктуры — суперкомпьютер «Говорун». Он решает задачи, поступающие из всех лабораторий ОИЯИ, в том числе с установки «мегасайенс» — коллайдера NICA, — отметил директор ЦКП «СКИФ», д.ф.-м.н. Евгений Левичев. — Такие установки можно назвать фабриками по генерации научных данных, ведь они ежедневно производят терабайты информации, которую необходимо собирать, обрабатывать и хранить. На СКИФ мы планируем создать похожий инфраструктурный комплекс, поэтому нам так важен опыт ОИЯИ.

В рамках сотрудничества стороны уже разработали технические требования к Центру обработки данных экспериментальных станций ЦКП «СКИФ», состоящего из высокопроизводительного вычислителя и системы хранения информации. На этой основе подготовлено техническое задание на ЦОД, которое передано генеральному подрядчику по строительству ЦКП «СКИФ» АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

— В ЛИТ ОИЯИ накоплен большой опыт участия в создании и развитии глобальной компьютерной инфраструктуры для экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Используя этот опыт, мы активно развиваем распределенные системы сбора, хранения, обработки, анализа данных для экспериментов на ускорительном комплексе NICA на базе интеграции грид, облаков, суперкомпьютеров, озер данных, — прокомментировал директор ЛИТ ОИЯИ, д.т.н. Владимир Кореньков. — Мы готовы поделиться нашим опытом с коллегами мегапроекта «СКИФ» в создании и развитии инфраструктуры хранения, обработки и анализа данных для этого проекта, а также ее интеграции в распределенную среду проектов класса мегасайенс.

Важный аспект работы будущего ЦОД ЦКП «СКИФ» — организация распределенного хранения и доступа к научным данным с использованием технологии megascience datalake. Специалисты ЦКП «СКИФ» и ОИЯИ будут вместе работать над созданием такой системы.

— Этот подход позволит предоставить доступ к экспериментальным данным широкому кругу заинтересованных пользователей, прежде всего, исследовательскому сообществу. Это один из трендов развития современной науки, — рассказал заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе, д.ф.-м.н. Ян Зубавичус.

Кроме того, с 2021 года в России формируется Национальная исследовательская компьютерная сеть (НИКС), «Говорун» ОИЯИ уже является ее участником. В дальнейшем к этой сети планируется присоединить все суперкомпьютерные центры страны, в том числе суперкомпьютер ЦКП «СКИФ». Таким образом ученые из разных регионов России смогут эффективно использовать суперкомпьютерные мощности. Специалисты ОИЯИ поделятся с ЦКП «СКИФ» информацией по шагам, необходимым для включения в НИКС.

Также для ЦКП «СКИФ» актуально направление суперкомпьютерного моделирования: суррогатного, математического, имитационного, статистического. Это станет еще одной темой сотрудничества с ОИЯИ.

Кроме того, в планах организаций — создание учебных программ по системному администрированию суперкомпьютерной инфраструктуры. Молодые специалисты ЦКП «СКИФ» будут проходить стажировки по таким программам в лаборатории информационных технологий ОИЯИ.

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) — международная межправительственная организация, созданная на основе Соглашения, подписанного одиннадцатью странами-учредителями 26 марта 1956 г. и зарегистрированная ООН 1 февраля 1957 г. ОИЯИ расположен в городе Дубна Московской области.

Суперкомпьютер «Говорун» — первый в мире гиперконвергентный суперкомпьютер со 100% жидкостным охлаждением. Теоретическая пиковая производительность — около 1 Пфлопс.