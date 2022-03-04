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Хватит ли песка и щебня на ремонты 2022 года?

  • 04/03/2022, 10:31
Автор:
новости Новосибирска
А также перевозчиков, чтобы возить инертные материалы?

— По моей информации, этим летом могут быть проблемы с инертными материалами, которые используются при строительстве и ремонте дорог: щебнем и песком. Не в части цены, а в части наличия. В этом году запланирован достаточно большой объем работ по ремонту дорог, по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по благоустройству городской среды, мы также увеличили свою инвестиционную программу. Смогут ли наши карьеры и песчанники обеспечить такие объемы — непонятно, — отметил на круглом столе директор Новосибирской филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков.

Он также напомнил, что достаточно большой объем щебня и песка из Новосибирска забирает северный завоз.

— У меня вопрос к власти. Может мы вначале удовлетворим свои потребности внутри региона, а потом уже будем направлять на другие проекты? — поинтересовался Колмаков.

На круглом столе он ответ на этот вопрос не получил.

В декабре прошлого года мэрия Новосибирска разыграла контракты на ремонт 13 улиц города. Часть контрактов на ремонты 2022 года еще не отыграна. Об этом на минувшей неделе говорил мэр города Анатолий Локоть.

В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) корреспонденту Infopro54 сообщили, что в этом году планируется провести ремонт, капремонт, реконструкцию и строительство в общей сложности 290 км дорог.

— Контрактация у нас идет до конца марта. Сейчас эта работа уже на финише. Пока никаких проблем нет. Мало того, не исключено, что в конце апреля в закон о бюджете могут внести корректировки, и отчисления на дороги в 2022 году увеличатся, — пояснили в пресс-службе ТУАД.

В ФКУ «Сибуправтодор» пояснили, что ждут завершения торгов и пока эту тему комментировать не готовы.

интервью

Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

О том, что у регионов могут возникнуть сложности с закупкой щебня и песка для ремонтных работ в 2022 году предупреждал заместитель директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Роман Куприн на форуме «Сибирь 2030. Строим будущее» в феврале. Он призывал все строительные компании и регионы активизировать заключение долгосрочных контрактов с компаниями по добыче нерудных материалов, чтобы попытаться зафиксировать цены.

Что касается песка, то, по словам Куприна, регионы, выдающие лицензии на его добычу, имеют хороший инструментарий для регулирования цен на песок и устранения дефицита на материал.

Напомним, в октябре 2021 года начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог ТУАД Максим Астапов рассказывал редакции, что из-за перехода на новые ГОСТы поменялись требования к использованию фракций щебня в асфальтобетонной смеси, а в связи с ростом объема работ по БКАД сложился определенный дефицит щебня. Это привело к небольшому росту цен, но в конце сезона ситуация стабилизировалась. В дорожно-строительном сезоне 2021 года в Новосибирской области. По его словам, была еще одна проблема — с перевозчиками. Их дефицит также был связан с большим объемом строительства в городе.

Заместитель руководителя по развитию и коммерческим вопросам ГК «РосРазвитие Сибирь»  Сергей Ватутин сообщил корреспонденту Infopro54, все карьеры региона понимали, что объемы строительства и ремонтов автомобильных дорог 2022 года будут больше прошлогодних и готовились к росту заказов, заключали договоры с покупателями, фиксировали объемы и пересматривали производственные планы.

— Сейчас мы пока не понимаем, что будет в этом году. С одной стороны, есть инсайдерская информация, что все государственные стройки будут финансироваться, но пока что она не подтверждена официально со стороны правительства, — говорит собеседник редакции. — Геополитическая ситуация с каждым днём ухудшается, в связи с этим коммерческая стройка может начать уменьшать объемы, и заказов на инертные материалы будет меньше, чем мы рассчитывали и, соответственно, никакого дефицита не случится.

Новости Новосибирска

Дорожники довольны сезоном-2021

Он пояснил, что дефицит на щебень, который возник осенью 2021 года, был связан с тем, что для производства асфальтобетона потребовался материал узких фракций, который в регионе производят единицы из карьеров.

— В связи с подготовкой Новосибирска к Молодежному чемпионату мира по хоккею на щебень узких фракций был повышенный спрос. По городу демонтировали большое количество верхнего слоя асфальта, но из-за дефицита новый не везде успели уложить, — поясняет замдиректора ГК «РосРазвитие Сибирь». — Но в прошлом году представители карьеров провели встречу с руководителями предприятий дорожной отрасли, обговорили потребности, закупили новое оборудование и планировали в 2022 году закрыть даже повышенные объемы.

Что касается северного завоза, то, по словам Сергея Ватутина, еще 3 года назад карьер «Борок» отгружал на север 250-300 тысяч тонн инертных материалов в год. Сейчас группа компаний «РосРазвитие Сибирь»  отгружает инертные материалы в основном заказчикам из Новосибирска и области, и повышенного спроса со стороны северных территорий на щебень не наблюдается.

Собеседник редакции также прокомментировал ситуацию с дефицитом грузового автотранспорта. По его словам, проблема возникла еще в начале 2021 года, когда водители начали уходить от перевозчиков в другую отрасль — ритейл, где предлагались более высокие зарплаты. Также возникла проблема с покупкой новой самосвальной техники, так как у дилеров образовались большие очереди — и они не успевали обрабатывать все заявки.

— Какая ситуация будет в этом году — пока непонятно, — рассуждает Сергей Ватутин. — Из-за геополитической ситуации и экономических санкций угольная отрасль может сократиться, так как большое количество угля отгружалось из Кузбасса в Европу. Перевозчики при этом всю зиму и лето активно работали на угольных карьерах. Сейчас у угольной отрасли, возможно, начнется сокращение поставок, и часть перевозчиков приедут в Новосибирск, что позволит решить проблему дефицита самосвальной техники.

Помимо дорог, в Новосибирске идет возведение ЛДС, четвертого моста через Обь, жилищное строительство, а также сельскохозяйственная  уборочная компания и т. д. В 2022 году намечен старт работ на строительстве «СКИФ».

Фото со страницы мэра Новосибирска Анатолия Локтя Вконтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги город власть бизнес


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