Четверка лидеров связи должна прекратить брать плату за раздачу интернета

МТС, «МегаФон», «Билайн» и Теле2 должны прекратить брать деньги за раздачу интернета с телефонов. Такое предписание операторам выдала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Они должны прекратить брать плату в течении месяца.

— Навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, — говорится в сообщении.

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