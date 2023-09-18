Выставлена на торги квартира Владислава Кошкина в Горно-Алтайске

Финансовый управляющий Владислава Кошкина (бывшего совладельца АО «Сибмост») Александр Дворяткин выставил на торги квартиру общей площадью 77,5 кв. метров, расположенную в Горно-Алтайске. Объявление о проведении торгов размещено на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно объявлению, начальная цена лота на сегодняшний день составляет 8,5 млн рублей, что почти на 1 млн рублей меньше, чем на старте торгов. Отмечается, что в жилом помещении имеется перепланировка, не внесённая в технический план. Торги запланированы на 27 октября.

Согласно сайту, неделей ранее был реализован земельный участок 1557 кв. метров, находящийся на берегу Оби в д. Пристань-Почта Колыванского района. Победителем признан Анатолий Верзилов из Магнитогорска (Челябинской области), действующий в интересах Владимира Олина. Участок приобретен за 1 млн рублей.

Напомним, дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения. Бывший совладелец новосибирской мостостроительной компании АО «Сибмост» Владислав Кошкин признан банкротом в 2018 году. Летом 2019 года суд утвердил мировые соглашения экс-совладельцев «Сибмоста» с кредиторами. По их условиям, Владислав Кошкин должен был выплатить кредиторам 45%, а его сын Альберт Кошкин — 65% своего долга. Однако Экспобанк и банк «ФК Открытие» обратились в суд вышестоящей инстанции с апелляционными жалобами, которые были удовлетворены. В 2019 году Арбитражный суд Новосибирской области возобновил производства по делам о банкротстве Кошкиных, была введена процедура реализации имущества. Общая сумма внесенной в реестр задолженности Альберта Кошкина составляла 4,98 млрд рублей, Владислава Кошкина — 6,6 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, изначально в конкурсную массу Владислава Кошкина были включены две квартиры. Одна из них расположена в Новосибирске (260,9 кв. метров), вторая — в Горно-Алтайске (77,5 кв. метров). В 2020 году в арбитражный суд поступило заявление от Татьяны Кошкиной об исключении имущества из конкурсной массы должника новосибирской квартиры. В спорной квартире зарегистрированы по месту жительства должник, его супруга, — Кошкина В.В., несовершеннолетняя дочь — Кошкина Э.В. (2007 г.р.), отец — Кошкин А.А.(1940 г.р.). Также не зарегистрирована, но приоритетно проживает несовершеннолетняя дочь – Кошкина Е.В. (2010 г.р.). Банк «Открытие» пытался оспорить это решение, но опираясь на доводы отзыва отдела опеки и попечительства, приобщенного к материалам дела, согласно которому включение квартиры в конкурсную массу должника будет являться нарушением прав несовершеннолетней Кошкиной Э.В., проходящей обучение в образовательном учреждении среднего школьного образования, расположенного в непосредственной близости от жилого помещения, исключил спорную квартиру из конкурсной массы.

Ранее редакция сообщала, что арбитражный суд признал недействительным брачный договор экс-собственника «Сибмоста».