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В Новосибирске сотрудники театров и научной библиотеки подверглись массовой атаке мошенников

  • 18/09/2023, 17:40
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В Новосибирске сотрудники театров и научной библиотеки подверглись массовой атаке мошенников
От имени руководителя аферисты писали им в телеграм.

Мошенники применили проверенную схему обмана в нескольких театрах Новосибирска. В частности, «Красном факеле», Новосибирском музыкальном театре, а также театре «Старый дом», пишет КП-Новосибирск.

Директор новосибирского театра «Старый дом» Татьяна Ильина в беседе с изданием рассказала, что от ее имени мошенники писали сотрудникам в телеграм. Для этого они не взламывали ее аккаунт, а создали сторонний. По ее словам, почти все сотрудники, когда поняли, что пишет не руководитель, тут же прекратили переписку.

Как выяснилось позже, злоумышленники уже опробовали эту схему в столице России. Так, на уловки аферистов попалась главбух театра «Градский Хол». В рассылке, которую получила женщина, говорилось, что ей написал народный артист РФ Алексей Рыбников, который сообщил, что с ней свяжется куратор из Департамента культуры. А потом главбуху якобы поступил звонок из ФСБ.

При этом звонивший утверждал, что на неё пытаются оформить кредиты, и, чтобы этого не допустить, убедил взять займ. В результате женщина оформила кредит на пять млн. рублей.

Одумалась она, когда на счет мошенников уже было переведено четыре из них.

По сведениям источника издания, мошенники также взломали телеграм-аккаунты директора «Красного факела» и руководителя Новосибирского музыкального театра. Кроме того, они атаковали сотрудников Новосибирской государственной областной научной библиотеки. О чем сообщила руководитель учреждения Светлана Тарасова. Правда, в данном случае схема несколько отличалась от всех предыдущих.

— Звонят, представляются сотрудниками ФСБ, говорят о том, что на имя этого человека взяты кредиты и что ФСБ просит помочь разоблачить мошеннические схемы. А также, что якобы я сама просила защитить коллегу от мошенников. А дальше уговаривают взять кредит. Так, они убедили коллегу поехать в банк для оформления кредита, вызвали такси, она поехала. Там ее попросили предъявить справку о доходах, без справки не дали. Мошенники повели ее в другой банк. Там ей оформили кредит без справки на сумму 1 миллион 700 рублей, — рассказала Светлана Тарасова.

К счастью, жертва решилась на звонок руководителю в последний момент, перед тем как ставить подпись.

— Удивительно, что звонившие имели у себя справку о доходах сотрудницы, пересылали ей, знали ее ежемесячную зарплату, откуда — не знаем, — добавила Светлана Тарасова.

Ранее редакция сообщала, как заставить телефонного мошенника выдать самого себя.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Мошенники мессенджер кредит


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