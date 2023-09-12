УФАС проверит цены на топливо в Новосибирской области

Новосибирское управление антимонопольной службы проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам заседания штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

— Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, — говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Напомним, перевозчики Сибири обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предотвратить дефицит дизельного топлива. Обращение направил руководитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев. В своем обращении он подчеркнул, что цена дизельного топлива растет как на оптовом рынке, так и на розничном. Это заставляет перевозчиков повышать тарифы, что сказывается на стоимости большинства других товаров.

По данным Новосибирскстата, стоимость автомобильного топлива растет с мая месяца. В августе 2023 года средняя цена автомобильного бензина марки АИ-98 и выше — 66,12 рублей за литр, АИ-95 – 54,54 руб за литр, АИ-92 – 50,35 руб за литр, на дизельное топливо — 62,75 руб за литр.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске снова выросли цены на бензин.