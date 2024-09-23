Четверо детей умерли после того, как поужинали пельменями из магазина в Сибири

Четверо детей из многодетной семьи умерли после того, как поели пельмени и курицу, купленные в местном магазине. Трагедия произошла в селе Красная Сопка Красноярского края.

После ужина члены семьи легли спать, а наутро все почувствовали сильное недомогание. После обращения к медиками всю семью госпитализировали. Не смотря на усилия врачей, трое детей 6,11 и 13 лет скончались в больнице. В ночь на 23 сентября умер еще один ребенок — 12-летний мальчик.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся беременная мать погибших и их отец.

По факту смерти детей следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

— Согласно предварительным данным экспертов их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования, — сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.

При этом, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

Ранее редакция сообщала о том, что что в детском саду Ленинского района Новосибирска несколько воспитанников отравились обедами. У некоторых диагностировали сальмонеллез. По заявлению одной из мам пострадавшего ребенка, садик закрыт на карантин из-за кишечной инфекции, а прокуратура начала проверку.