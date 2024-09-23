В Новосибирске за неделю на 83 процента выросло количество заболевших ОРВИ

За минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 21688 случаев заболевания ОРВИ — на 77,5% больше, чем неделей ранее. В Новосибирске рост заболеваемости составил 85%. Количество вызовов скорой за неделю выросло на 7%.
— Можно говорить о начале эпидемиологического сезона, — отметила и.о. министра здравоохранения Елена Аксенова. — В основном речь идет о легких формах заболевания, которые лечатся амбулаторно. Резерва коечного фонда в регионе достаточно.
Министр образования Мария Жафирова добавила, что в области введен карантин в 4 образовательных учреждениях — болеет 865 детей. Дата выхода учреждений из карантина — сегодня завтра.
Случаев гриппа в области не зарегистрировано. На 20 сентября в регионе вакцинировано от гриппа 412 тысяч человек — 245 от плана. Из них 248 тысяч взрослых и 163 тысячи детей. Аксенова подчеркнула, что вакцины достаточно.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые из центра «Вектор» разработали новую вакцину от гриппа.
Фото freepik, автор: freepik
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