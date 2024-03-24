Прокуратура проверяет детский сад после массового отравления детей в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска организовала проверку после появления информации в СМИ об отравлении детей в детском саду № 95.

― Привлечены специалисты регионального Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка порядку организации и качеству питания детей в дошкольном учреждении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Ранее стало известно, что в детсаду в Ленинском районе несколько воспитанников отравились обедами. У некоторых диагностировали сальмонеллез. Сейчас, по заявлению одной из мам пострадавшего ребенка, сад закрыт на карантин из-за кишечной инфекции.

Ранее редакция сообщала о том, что всплеск заболевания коклюшем отметили в Новосибирской области.