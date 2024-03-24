Прокуратура проверяет детский сад после массового отравления детей в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска организовала проверку после появления информации в СМИ об отравлении детей в детском саду № 95.
― Привлечены специалисты регионального Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка порядку организации и качеству питания детей в дошкольном учреждении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
Ранее стало известно, что в детсаду в Ленинском районе несколько воспитанников отравились обедами. У некоторых диагностировали сальмонеллез. Сейчас, по заявлению одной из мам пострадавшего ребенка, сад закрыт на карантин из-за кишечной инфекции.
Ранее редакция сообщала о том, что всплеск заболевания коклюшем отметили в Новосибирской области.
Источник фото: страница прокуратуры по Новосибирской области в Вконтакте.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru