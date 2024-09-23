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Средний платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске превысил 100 тысяч рублей

  • 23/09/2024, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Средний платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске превысил 100 тысяч рублей
Это почти в три раза дороже, чем платеж за аренду.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев рассчитал сколько придется платить за ипотеку по нынешним ставкам. Средняя цена двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров в Новосибирске составляет 6,9 млн. рублей.

— При ипотеке на 25 лет, под 22% годовых ежемесячный ипотечный платеж за 2-х комнатную квартиру в Новосибирске составит 101 636 рублей, — констатирует эксперт.

Для сравнения, средневзвешенная арендная ставка за двушку в Новосибирске сейчас составляет 36 тысяч рублей в месяц.

— Это на 65 636 рублей (101 636 – 36 000) дороже аренды. Плюс, если положить первоначальный взнос на депозит, то он принесёт за год 1 380 000 *17% = 234 600 рублей, — поясняет Николаев. — Годовая прибыль в итоге составит 65 636 * 12 + 234 600 = 1,02 млн. рублей.

В тоже время, по его словам, сегодня покупателям можно рассматривать рассрочку или субсидированную ипотеку от застройщика до конца строительства, ипотеку с первоначальным взносом от 65%.

— Есть риск резкого скачка цен, но не ранее чем через год, — не исключает аналитик.

Ранее редакция сообщала о том, что повышение цен на рынке аренды жилья привело к тому, что выгоднее всего стало сдавать комнаты в коммуналках или с подселением.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : ипотека аренда жилья


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