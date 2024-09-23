Средний платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске превысил 100 тысяч рублей

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев рассчитал сколько придется платить за ипотеку по нынешним ставкам. Средняя цена двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров в Новосибирске составляет 6,9 млн. рублей.

— При ипотеке на 25 лет, под 22% годовых ежемесячный ипотечный платеж за 2-х комнатную квартиру в Новосибирске составит 101 636 рублей, — констатирует эксперт.

Для сравнения, средневзвешенная арендная ставка за двушку в Новосибирске сейчас составляет 36 тысяч рублей в месяц.

— Это на 65 636 рублей (101 636 – 36 000) дороже аренды. Плюс, если положить первоначальный взнос на депозит, то он принесёт за год 1 380 000 *17% = 234 600 рублей, — поясняет Николаев. — Годовая прибыль в итоге составит 65 636 * 12 + 234 600 = 1,02 млн. рублей.

В тоже время, по его словам, сегодня покупателям можно рассматривать рассрочку или субсидированную ипотеку от застройщика до конца строительства, ипотеку с первоначальным взносом от 65%.

— Есть риск резкого скачка цен, но не ранее чем через год, — не исключает аналитик.

Ранее редакция сообщала о том, что повышение цен на рынке аренды жилья привело к тому, что выгоднее всего стало сдавать комнаты в коммуналках или с подселением.