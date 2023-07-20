Новосибирцы получили реальный срок лишения свободы за хищение 180 млн рублей у банка

Железнодорожный районный суд г. Новосибирска вынес приговор в отношении жителей региона. Они реализовали мошенническую схему и признаны виновными в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил, что в октябре 2012 года учредитель ООО «Адекс», в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор, вступив в преступный сговор с осужденными, обратился в ПАО «МТС-Банк» с заявкой на получение кредита. В июле 2013 года он обратился в банк с заявлением об увеличении лимита финансирования.

— На основании недостоверных сведений о финансово – хозяйственной деятельности общества и фиктивных документов двое из осужденных, являясь сотрудниками банка, подготовили положительное кредитное заключение, на основании которого банком дважды одобрен кредит и выданы денежные средства в общей сумме более 180 млн рублей, — говорится в сообщении.

С учетом позиции прокурора, роли и степени участия каждого из виновных в совершении преступлений, суд назначил им наказание от 3 лет до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала, что Сбер предупредил о новых случаях мошенничества.