В мэрии Новосибирска рассказали, где можно привиться от клещевого энцефалита

Прививки от клещевого энцефалита делают в поликлинике по месту жительства, работы или обучения. Снять клеща можно в травмпункте. Об этом сообщает пресс-служба департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

С начала эпидемического сезона с укусами клеща в Новосибирске обратились порядка 6878 человек. Это больше на 4,5 %, чем в прошлом году (6580 человек).

— На территории дачных обществ зарегистрировано 127 обращений с укусом клеща. Наибольшее количество укусов в СНТ «Нива» – 10, СНТ «Восток» – 9, СНТ «Строитель» – 7, — говорится в сообщении.

Клещевым энцефалитом заболели – 34 человека (в 2022 году зафиксировано 45 случаев). Наибольшее количество в Ленинском (9), Калининском (7) и Октябрьском (6) районах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли два пенсионера.