В Новосибирской области стартовали съемки детского художественного фильма

В кинопроизводстве задействованы студия детского кино «Краски», «Апарттеатр» совместно с видеостудией iTVisual

Съемки проходят в Колыванском районе Новосибирской области. Актеры — юные артисты студии «Краски» — с режиссёром картины Денисом Казанцевым провели финальную примерку костюмов.

— Действие картины происходит в 1944 году в Сибири. Все мужчины на фронте. В деревне начали происходить загадочные вещи, грабежи. Подростки объединились и решили своими силами расследовать преступления. Будет захватывающе интересно, — об основном сюжете рассказал продюсер кинокартины Денис Вязников.

Первый съёмочный день прошёл в деревне Изовка – одной из семи основных локаций картины. Вторая часть молодых артистов приступила к съёмкам в селе Кандаурово.