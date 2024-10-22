Четверо школьников упали в обморок на линейке в Новосибирской области

В Новосибирской области на торжественной линейке четверо школьников почувствовали себя плохо.
Как стало известно Infopro54, инцидент произошёл 14 октября в одной из школ Доволенского района. Однако известно о нём стало только спустя неделю. По предварительным данным, двое пострадавших — дети 8-9 лет, а ещё двое — старшеклассники.
Как сообщили жители села в беседе с КП-Новосибирск, ребятам стало плохо на торжественной линейке, посвящённой памяти одного из выпускников учебного заведения.
— Несколько человек упали в обморок по непонятным причинам. Двое попали в больницу. Вроде как произошло отравление, но вот чем — непонятно, —пояснили очевидцы.
У одного ученика остановилось сердце. Прибывшие врачи провели реанимационные мероприятия, и сейчас с ним все хорошо.
В селе активно обсуждаются версии произошедшего, одна из них связана с курением вейпа.
В настоящее время ситуацией занимаются правоохранительные органы. Они пытаются установить, что именно произошло с детьми и связаны ли эти инциденты друг с другом.
Ранее редакция сообщал о том, что прокуратура наказала школу Новосибирска за отравление детей.
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