Четверо школьников упали в обморок на линейке в Новосибирской области

В Новосибирской области на торжественной линейке четверо школьников почувствовали себя плохо.

Как стало известно Infopro54, инцидент произошёл 14 октября в одной из школ Доволенского района. Однако известно о нём стало только спустя неделю. По предварительным данным, двое пострадавших — дети 8-9 лет, а ещё двое — старшеклассники.

Как сообщили жители села в беседе с КП-Новосибирск, ребятам стало плохо на торжественной линейке, посвящённой памяти одного из выпускников учебного заведения.

— Несколько человек упали в обморок по непонятным причинам. Двое попали в больницу. Вроде как произошло отравление, но вот чем — непонятно, —пояснили очевидцы.

У одного ученика остановилось сердце. Прибывшие врачи провели реанимационные мероприятия, и сейчас с ним все хорошо.

В селе активно обсуждаются версии произошедшего, одна из них связана с курением вейпа.

В настоящее время ситуацией занимаются правоохранительные органы. Они пытаются установить, что именно произошло с детьми и связаны ли эти инциденты друг с другом.

Ранее редакция сообщал о том, что прокуратура наказала школу Новосибирска за отравление детей.