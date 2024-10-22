Подростков арестовали после нападения на курьера-иностранца в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения подросткам, напавшим с перцовкой и ножом на курьера-иностранца. Инцидент произошёл 20 октября во дворе дома в Горском микрорайоне.

По версии следствия трое школьников и один студент сговорились совершить разбой в отношении лица неславянской внешности, либо наркомана, который не сможет оказать им сопротивление. Подростки распределили между собой роли, вооружились ножом и перцовым баллончиком.

В поле зрения юных разбойников попал курьер-мигрант который прибыл с доставкой к дому №60 в микрорайоне Горский.

— Реализуя преступный умысел, четверо несовершеннолетних подбежали к потерпевшему, находившемуся возле подъезда жилого дома, и стали наносить множественные удары ножом в область лица и туловища потерпевшего.

В результате действий обвиняемых потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью и похищен сотовый телефон, — говорится в материалах уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой в целях хищения чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни или здоровья группой лиц по предварительному сговору».

Выяснилось, что фигурантами дела стали трое учащиеся 8-10 классов новосибирских школ и 16-летний студент одного из колледжей.

— Постановлениями суда от 22 октября 2024 года ходатайства следователя удовлетворено: 14-летнему обвиняемому и двоим 15-летним обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 декабря 2024 года. 16-летнему несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря 2024 года, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском архитектурно-строительном колледже трое парней избили студента-сироту. До нападения они неделю травили свою жертву. Вопиющая ситуация получила огласку после публикации информации о ЧП в мессенджере депутатом регионального Заксобрания Романом Яковлевым. Парламентарий считает, что агрессоры связаны с запрещённым в России криминальным движением АУЕ*. Инцидент взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

* признан Верховным судом РФ экстремистской организацией и запрещён на территории России.