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Прокуратура наказала школу Новосибирска за отравление детей

  • 21/10/2024, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Прокуратура наказала школу Новосибирска за отравление детей
Школа проводила дезинсекцию

Сотрудника новосибирской школы № 137 наказали за дезинсекцию, после которой пострадали ученики.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в пятницу, 2 февраля 2024 года, в школе проводилась обработка от тараканов. Как заявили представители учебного заведения, в выходные помещения были проветрены и тщательно убраны. Однако, когда дети вернулись на уроки, они стали жаловаться на неприятные симптомы: жжение кожи, резь в глазах и общее ухудшение самочувствия. В школе это объяснили «особыми реакциями» на обработку.

Семнадцать учеников обратились в медицинский кабинет с вышеперечисленными симптомами. Шестеро из них нуждались в медицинской помощи, а одного ребёнка пришлось госпитализировать из-за острого ингаляционного отравления.

Прокуроры организовали проверку и обнаружили, что уборка после дезинсекции была проведена некачественно. Кроме того, администрацию обвинили в том, что после многочисленных жалоб школу не закрыли и не отправили детей по домам, а продолжили обучение.

Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности ему назначен штраф. Один сотрудник наказан в дисциплинарном порядке.

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Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : школа прокуратура отравление дети


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