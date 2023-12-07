Четверть миллиона рублей заплатила должница, чтобы покинуть Новосибирск

У жительницы Карасука чуть не сорвалась поездка в Казахстан. Однако благодаря приложению Госуслуги женщина смогла уехать в путешествие. Об этом сообщает ФССП по Новосибирской области.

45-летняя женщина накопила долг в 248 тысяч рублей перед организацией. Она его не оплачивала.

― Постановление о возбуждении исполнительного производства должница получила через личный кабинет на Госуслугах. Кроме того, там же она увидела постановление судебного пристава об ограничении на выезд из Российской Федерации, ― отмечается в сообщении.

На следующий день она пришла в отделение ФССП для уточнение причины задолженности. Именно в этот момент она вспомнила о давнем долге. Тогда должница попросила квитанцию на оплату и тут же погасила нужную сумму. Судебный пристав сняла все ограничения и запреты. Женщина пересекла границу и навестила родственников в Казахстане.

ФССП напоминает, что в момент оплаты запреты не снимаются. На это необходимо время — до трех суток.

― Старайтесь вовремя платить по счетам и заблаговременно погашать задолженность, чтобы запланированный отпуск и новогодние каникулы не сорвались, ― заключили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина пожаловался на приставов и остался без автомобиля под Новосибирском.