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ФСБ закрыла лабораторию в Новосибирске, где варили синтетические наркотики

  • 07/12/2023, 10:31
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ФСБ закрыла лабораторию в Новосибирске, где варили синтетические наркотики
Дилеров, организовавших незаконное производство, отправили под арест.

Пресечена деятельность дилеров, организовавших лабораторию по производству синтетического наркотика в особо крупном размере.

― 22-летний организатор нарколаборатории и его молодая соучастница в арендованном частном доме занимались производством наркотического синтетического средства альфа-PVP. При обыске изъято свыше 3,3 кг готового наркотика, 60 литров вещества, содержащего наркотические средства, 400 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также лабораторное оборудование, ― сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

В отношении предприимчивых новосибирцев возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере. Также им инкриминируют еще одну статью ― покушение на сбыт. Парочке теперь грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: УФСБ по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ФСБ наркотики лаборатория


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