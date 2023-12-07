ФСБ закрыла лабораторию в Новосибирске, где варили синтетические наркотики

Пресечена деятельность дилеров, организовавших лабораторию по производству синтетического наркотика в особо крупном размере.

― 22-летний организатор нарколаборатории и его молодая соучастница в арендованном частном доме занимались производством наркотического синтетического средства альфа-PVP. При обыске изъято свыше 3,3 кг готового наркотика, 60 литров вещества, содержащего наркотические средства, 400 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также лабораторное оборудование, ― сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

В отношении предприимчивых новосибирцев возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере. Также им инкриминируют еще одну статью ― покушение на сбыт. Парочке теперь грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.