Четверть сибиряков хотели бы вести семейный бизнес

Согласно данным, полученным в результате опроса*, который проводили совместно ВТБ и банк «Открытие», 34% сибиряков считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, так как к этому времени успели накопить не только жизненный опыт, но и, возможно, небольшой стартовый капитал. Еще 33% полагают, что лучше всего заняться этим в молодости, в 18-30 лет, когда много сил и присутствует готовность к риску. Лишь 2% уверены, что оптимальное всего начать бизнес в 45+, чтобы обеспечить себе достойные доходы на пенсии и исключить необходимость трудиться по найму. А вот 24% опрошенных считают, что для начала своего дела возраст значения и вовсе не имеет.

Среди жителей Сибири каждый пятый участник опроса (21%) предпочел бы обойтись без кредитов на старте своего бизнеса (в целом по стране так считает 24% респондентов). 6% хотели бы взять в кредит не более 100 тысяч рублей, 14% — 100-500 тысяч рублей, столько же — от полумиллиона до миллиона, 4% — свыше одного миллиона рублей. 20% затруднились ответить либо не планируют заниматься собственным бизнесом.

Почти половина респондентов (46%) придерживаются мнения, что эффективными при открытии своего бизнеса являются все доступные меры поддержки. 17% считают самой эффективной мерой льготный кредит, 9%, – налоговые преференции, еще 9% — отсутствие проверок со стороны контролирующих органов. При этом, 19% считают, что успех полностью зависит лишь от самого предпринимателя.

Каждый второй сибиряк (49%) видит в своей стартовой бизнес-команде не более двух-пяти человек. 12% — хотели бы начать свой бизнес в одиночку. 9% готовы стартовать с командой из 5-10 человек. Лишь 4% считают, что количество человек в команде на старте бизнеса не имеет значения. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

Четверть жителей СФО начали бы свой бизнес с членами семьи. Это чуть ниже, чем в среднем по России (28%). По 20% сибиряков предпочли бы начать бизнес профессионалами и единомышленниками, а с друзьями и знакомыми только 7%.

Большинство (60%) хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников, например, племянников: «скорее да» 33%, «определенно да» 27%. Не хотели бы подключать к бизнесу детей или передавать его по наследству 17%: скорее нет» 13%(это самый высокий показатель среди федеральных округов), «определенно нет» 4%.

* Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.