Мужчину, напавшего с ножом на ребенка возле школы, отправили в колонию в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор мужчине, напавшему с ножом на 10-летнего мальчика в школьном дворе.

— Александр Железовский признан виновным по статье «Разбой с применением оружия», ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свою вину он не признал, — сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел днем 7 апреля 2023 года на стадионе школы №75, когда дети 10-12 лет играли в войнушку. Наблюдавший за школьниками Железовский приметил у одного из них мобильный телефон и решил забрать его.

Преступник напал на мальчика, повалил на землю и нанес ему удар ножом в грудь. Школьник оказался не из робкого десятка и оказал сопротивление незнакомцу, ударив его палкой по лицу.

Мальчику удалось вырваться и убежать от грабителя. Увидев, что прохожие вызвали полицию, мужчина скрылся в с места преступления, однако, вскоре его задержали и отправили в СИЗО.

Правоохранителями было установлено, что Железовский неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои и неуважение к суду. На этот раз ему инкриминировали разбой и покушении на убийство.

Однако в судебном процессе гособвинитель отказался от обвинения в покушении на убийство.

Ранее редакция сообщала о происшествии в Октябрьском районе Новосибирска, когда неизвестный мужчина с ножом в руках уговаривал второклассника залезть к нему в машину.