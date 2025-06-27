Четвертый мост через Обь: депутат КПРФ считает, что проезд для новосибирцев должен быть бесплатным

Новосибирское Министерство транспорта опубликовало информацию о стоимости проезда по четвертому мосту через реку Обь, который будет платным. Владельцам мотоциклов, легковых автомобилей и малотоннажных фургонов проезд обойдется в 100 рублей. Для транспортных средств высотой от двух до 2,6 метра тариф составит 150 рублей. За проезд грузовиков и автомобилей с прицепами придется заплатить 200 рублей, а владельцам тяжелой техники (три оси и более) — 300 рублей. При этом от оплаты освобождаются автомобили экстренных служб и государственного назначения, включая автобусы, машины скорой помощи, пожарные расчеты, инкассаторские и почтовые службы.

Введение платы за проезд по новому мосту может существенно увеличить расходы граждан. Это вызывает недовольство на фоне новостей о скором открытии моста (не позднее декабря текущего года), особенно среди тех, кто долгое время испытывал неудобства из-за пробок в районе площадей Труда и Энергетиков, вызванных строительством.

Депутат Законодательного собрания, член фракции КПРФ Роман Яковлев выразил мнение, что введение платы до ввода моста в эксплуатацию является неэтичным по отношению к жителям области. Он считает, что, учитывая длительный срок строительства и связанные с этим трудности, особенно для жителей левобережья, проезд по четвертому мосту должен быть бесплатным как минимум в течение десяти лет. Депутат намерен озвучить свою позицию на заседании областного парламента.