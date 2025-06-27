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Мэр Новосибирска сообщил о сроках завершения ремонта на Димитровском мосту

  • 27/06/2025, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Мэр Новосибирска сообщил о сроках завершения ремонта на Димитровском мосту
В зиму будет запущено движение по шести полосам

До конца текущего года планируется завершить работы по обновлению дорожного полотна и пешеходных зон на правой стороне Димитровского моста, ведущей к левому берегу. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу обеспечить беспрепятственное движение по всей его ширине в зимний период.

В апреле 2025 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Автодорремонт Техно» на сумму 605,6 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы по реконструкции мостового полотна, привести в порядок барьерные и перильные ограждения, обновить дорожное покрытие, включая гидроизоляцию на тротуаре и проезжей части, заменить деформационные швы и обеспечить водоотвод.

— К сожалению, предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства, и контракт с ним был расторгнут. Весной мы заключили договор с новой компанией, которая в полном объеме приступила к работе. Наша цель – завершить ремонт перехода с правого берега на левый до конца года и открыть все шесть полос движения без ограничений на зимний период, — подчеркнул мэр Кудрявцев.

Ремонтные работы планируется проводить в четыре этапа с последовательным перекрытием полос. Согласно графику, до конца года должны завершить два этапа ремонта проезжей части в направлении левого берега. В строительный сезон 2026 года отремонтируют проезжую часть в направлении правого берега, также в два этапа.

Директор МКУ «Гормост» Виктор Слепец отметил, что для обеспечения быстрого темпа работ подрядчик привлекает до 40 дорожных рабочих в смену.

— Мы будем восстанавливать все слои дорожного покрытия моста, начиная с несущей монолитной плиты. Планируем завершить первый этап (тротуарная консоль и крайняя правая полоса) в сентябре, а к ноябрю — завершить ремонт всей половины проезжей части в направлении левого берега, — пояснил Виктор Слепец. — На данный момент завершен демонтаж асфальтового покрытия и гидроизоляции. Продолжается демонтаж выравнивающего слоя и основания барьерного ограждения в первом пролете. В ближайшее время приступим к установке опалубки арматурного каркаса для нового монолитного основания ограждения.

По словам мэра, для обеспечения движения найдено удачное решение: организована реверсивная полоса. Две полосы будут работать в одном направлении, две — в другом, одна будет переключаться в зависимости от нагрузки. Подрядчик планирует сдать по половине моста в этом и следующем году.

— В зиму мы мост запустим в шестиполосном варианте, чтобы не создавать пробки. Если у подрядчика будут дополнительные возможности, мы будем ускоряться максимально, потому что объект очень важный, — объяснил мэр.

В настоящее время движение организовано по пяти полосам: двум — в направлении правого берега, двум — в направлении левого и одной реверсивной полосе. С 23:00 до 15:00 движение по ней открыто в направлении правого берега, а с 15:01 до 22:59 – в направлении левого берега.

По словам главы города, в настоящее время активно ведется работа по восстановлению мостов и путепроводов в Новосибирске. Ремонтируют шесть объектов одновременно. Четыре объекта будут завершены в этом году, а два – в следующем. При этом самым масштабным проектом является Димитровский мост, построенный в 1978 году, элементы которого со временем пришли в негодность.

После завершения Димитровского моста начнутся работы на Октябрьском.

Ранее редакция сообщала о том, что с 3 февраля на Димитровском мосту в Новосибирске ограничили скорость для всех машин. Разрешено ездить не быстрее 40 километров в час.

Источник фото: фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Евгений Аникеев

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт Дмитровский мост


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