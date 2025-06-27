Новосибирская компания второй раз попадает под процедуру банкротства

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области требует банкротства новосибирской компании ООО «Подзембурстрой». Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области. Сумма долга предприятия — 79,1 млн рублей. На сегодняшний день исковое заявление не принято к производству.

По данным сервиса Контур.Фокус ООО «Подзембурстрой» образовано в 2012 году в Новосибирске. Уставной капитал — 30 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме того, компания оказывает услуги по строительству инженерных коммуникаций, отделочным ремонтным работам, оптовой торговле различными товарами и прочее. В 2020 году ООО «Подзембурстрой», являясь подрядчиком СГК, занималось строительством инженерной инфраструктуры для переключения на централизованное теплоснабжение домов Закаменского микрорайона в Октябрьском районе Новосибирска. Единственным учредителем и директором компании является Сергей Ситников. Выручка компании в 2024 году составила 73,5 млн рублей (в 2023 году — 185,4 млн рублей), чистый убыток — 4,9 млн рублей (в 2023 году чистая прибыль была на уровне 14,5 млн рублей).

Стоит отметить, что это уже второе дело о банкротстве ООО «Подзембурстрой». Первое дело о банкротстве компании началось в феврале 2024 года по заявлению транспортной компании «Эксперт-54» из-за долга в 567 968 рублей. Процедура наблюдения была введена в июне 2024 года. Временным управляющим утвержден Сергей Лебедев.

В декабре того же года Арбитражный суд Новосибирской области постановил прекратить процедуру банкротства. Согласно определению суда, задолженность перед кредитором была полностью погашена.

Примечательно, что при рассмотрении этого дела, Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области подавала заявление на включении требований в размере 11,7 млн рублей в реестр требований кредиторов должника. Но ей было отказано.

Ранее редакция сообщала, что темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер. За 4 месяца 2025 года просрочка предпринимателей по кредитам выросла на 32%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в два раза (до 14 млрд рублей).