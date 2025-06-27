Новосибирская компания второй раз попадает под процедуру банкротства

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области требует банкротства новосибирской компании ООО «Подзембурстрой». Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области. Сумма долга предприятия — 79,1 млн рублей. На сегодняшний день исковое заявление не принято к производству.
Стоит отметить, что это уже второе дело о банкротстве ООО «Подзембурстрой». Первое дело о банкротстве компании началось в феврале 2024 года по заявлению транспортной компании «Эксперт-54» из-за долга в 567 968 рублей. Процедура наблюдения была введена в июне 2024 года. Временным управляющим утвержден Сергей Лебедев.
В декабре того же года Арбитражный суд Новосибирской области постановил прекратить процедуру банкротства. Согласно определению суда, задолженность перед кредитором была полностью погашена.
Примечательно, что при рассмотрении этого дела, Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области подавала заявление на включении требований в размере 11,7 млн рублей в реестр требований кредиторов должника. Но ей было отказано.
Ранее редакция сообщала, что темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер. За 4 месяца 2025 года просрочка предпринимателей по кредитам выросла на 32%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в два раза (до 14 млрд рублей).
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум
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