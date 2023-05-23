Четвертый мост в Новосибирске предложили назвать Николаевским

Общественная палата Новосибирской области выдвинула предложение назвать четвертый мост «Николаевским», говорится на сайте палаты. В настоящее время он носит рабочее название «Центральный».

— В рамках сохранения исторической памяти и дани благодарности от жителей Новосибирска царю Николаю II (а ныне святому страстотерпцу Николаю) за его беспрецедентный вклад — передачу в безвозмездную собственность городу своей частной земли, пожертвований на строительство первого храма города — Александро-Невского собора, а также неоднократную помощь при восстановлении города от пожара и других нужд, назвать строящийся автомобильный мост через реку Обь в центре города Новосибирска — «Николаевский», — прокомментировал решение член Общественной палаты региона, руководитель Новосибирского отделения общества «Царьград» Евгений Цыбизов.

Он уточнил, что Новосибирск, бывший Ново-Николаевск, — единственный город России, который почти 30 лет носил имя последнего Российского императора Царя Николая II.

Эксперт Художественного совета Новосибирска Константин Голодяев напомнил, что название «Николаевский» уже хотели дать первому железнодорожному мосту через Обь.

— В документах, которые шли к проектированию моста, у него было название «Обский». Потом в некоторых дореволюционных источниках звучало наименование «Николаевский». Несколько лет назад музей Новосибирска обращался к РЖД (название жд мостов находится в ведомстве РЖД) с инициативой присвоить мосту это имя официально. Но она не получила продолжения, — рассказал он.

Эксперт уверен, что официальные названия у мостов должны быть, но выбирать их должны жители города Новосибирска.

— Это хорошо, что Общественная палата вышла с инициативой, но я думаю, что необходимо, объявить городской конкурс на определение его названия. Как это было в свое время по Бугринскому мосту. У нас в городе много художников слова, литераторов, маркетологов, они могут предложить свои варианты. Тогда уже большинство жителей выскажется и это будет согласное решение. Это может быть название «Николаевский» или какой-то другой, но давайте обсудим это всем миром, — говорит Константин Голодяев.

Стоит отметить, что официальные названия мостов «приживаются» со временем. Например, «Октябрьский» мост до сих пор в народе называют Коммунальным, а «Димитровский» — Новым. У строящегося четвертого моста на данный момент несколько названий. Среди них «Центральный», и «Кривощековский». Кстати, еще в 2017 году в соцсетях был организован неофициальный опрос среди горожан на варианты названия для четвертого моста. Среди наиболее популярных были: Откатный, Скандальный, Концессионный, Кабальный, Плачевный, Платный, Распильный, мост Остапа Бендера и др.

Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в г. Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города. Мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. Концессионное соглашение о строительстве четвёртого моста было заключено с Группой «ВИС» в 2017 году. Завершить строительство моста планируется до конца 2023 года. На текущий момент стоимость реализации всего проекта составляет 43.5 млрд рублей, в том числе 26,2 млрд рублей выделено из федерального бюджета, 2.7 млрд — средства регионального бюджета и средства инвестора — 14.6 млрд. рублей. Это на 6.5 млрд рублей больше, чем сумма, которую озвучивали на первоначальном этапе.

Ранее редакция сообщала, что губернатор поручил обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в районе строительства 4-го моста.